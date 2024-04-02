Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) в городе Свободный реализуют масштабную реконструкцию энергокомплекса - строительство новой подстанции, высоковольтных линий электропередачи и модернизацию ряда энергообъектов.

В марте Амурские электрические сети приступили к замене трансформатора на подстанции 35/10 кВ «Базовая» в городе Свободный. Этот объект обеспечивает поставку электроэнергии в центральной части города. Замена трансформатора снимет дефицит мощности, который образовался из-за повышенного спроса на технологическое присоединение к электросетям новых домов, образовательных учреждений, торговых центров.

Новый трансформатор 10 МВА весом 20,5 тонн доставлен и установлен взамен трансформатора меньшей мощности (6,3 МВА). Подстанция «Базовая» введена в эксплуатацию в 1986 году, последние несколько лет ведется планомерная замена устаревшего оборудования. Этот этап модернизации подстанционного оборудования планируют завершить в апреле. В целом планы по обновлению оборудования будут реализованы до 2027 года.

В инвестиционной программе амурского филиала ДРСК до 2029 года в городе Свободный запланирована реконструкция еще двух подстанций: 35 кВ «Восточная» и «Северная». Общие затраты на модернизацию трех энергообъектов в 2024 — 2029 годах составят почти 200 миллионов рублей. Ежегодно проводится реконструкция распределительных сетей 0,4 — 10 кВ с заменой опор и провода на общую сумму до 2029 года 142,5 миллиона рублей.

В этом году в рамках исполнения инвестиционной программы Амурских электрических сетей в городе Свободный началось строительство новой подстанции напряжением 110 кВ, ВЛ 110 кВ «Амурская – Новый ЦП», заходы 35 кВ «Амурская – Северная». Энергообъект подключат к подстанции ФСК 500/220/35 кВ «Амурская» и закольцуют с существующими сетями города.

В 2024 году инвестиционная программа амурского филиала АО «ДРСК» запланирована в объеме 2,8 миллиарда рублей. В целом до 2029 года в Амурской области объем финансирования инвестпрограммы ДРСК составит почти 18 миллиардов рублей. На эти средства планируют ввести 443 МВА дополнительной мощности и построить 1276,22 км линий электропередачи.