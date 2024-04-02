Филиал китайской энергетической компании China Southern Power Grid в провинции Юньнань приступил к использованию искусственного интеллекта (ИИ) при проведении плановых инспекций 621 ПС, расположенных в горных районах.

Предполагается, что применение БПЛА и роботов, оснащенных камерами и специальной измерительной аппаратурой, снизит в 10 раз продолжительность проведения инспекционных поверок, а также устранит необходимость доставки ремонтного персонала непосредственно к ПС (дорога до которых, как правило, занимает более трех часов), что существенно уменьшит логистические расходы компании. China Southern Power Grid в течение следующих двух лет планирует внедрить проверки с использованием ИИ на остальных ПС провинции Юньнань.

Информационно-аналитический ресурс Xinhua Net https://english.news.cn