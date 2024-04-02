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Китайская CSPG внедряет искусственный интеллект для проведения инспекций энергообъектов в провинции Юньнань

2 апреля 2024, 16:45 284 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС
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Филиал китайской энергетической компании China Southern Power Grid в провинции Юньнань приступил к использованию искусственного интеллекта (ИИ) при проведении плановых инспекций 621 ПС, расположенных в горных районах.

Предполагается, что применение БПЛА и роботов, оснащенных камерами и специальной измерительной аппаратурой, снизит в 10 раз продолжительность проведения инспекционных поверок, а также устранит необходимость доставки ремонтного персонала непосредственно к ПС (дорога до которых, как правило, занимает более трех часов), что существенно уменьшит логистические расходы компании. China Southern Power Grid в течение следующих двух лет планирует внедрить проверки с использованием ИИ на остальных ПС провинции Юньнань.

Информационно-аналитический ресурс Xinhua Net https://english.news.cn

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Метки: КИТАЙ, ИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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