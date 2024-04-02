Компания HEXPOL Compounding инвестирует в девулканизацию

Компания HEXPOL Compounding, подразделение по производству резиновых смесей HEXPOL Group, объявила об инвестициях в линию девулканизации в Европе. Это позволяет компании предлагать механическую девулканизацию резины собственными силами и способствует переходу к экономике замкнутого цикла.

На протяжении многих лет компания HEXPOL Compounding работала над проблемой использования брака и отходов вулканизированного компаунда, которые являются неизбежными побочными продуктами производства резиновых смесей. В прошлом переработчик платил за утилизацию своих отходов резины, которые часто оказывались на свалках или сжигались. В некоторых случаях отходы резины измельчали и использовали повторно, но до сих пор их в основном использовали в качестве наполнителя при производстве низкокачественных изделий. Девулканизация даёт возможность сохранять эти ценные ресурсы в круговом обороте и сокращать спрос на исходные материалы, снижая, таким образом, количество неиспользованных отходов.

Девулканизация – это процесс, при котором отходы вулканизированной резины преобразуются обратно до состояния, в котором они были до вулканизации, для того чтобы затем перерабатываться и вулканизроваться снова. Девулканизированный материал всё ещё содержит полимер, сажу или иные наполнители и пластификаторы исходного компаунда. В результате получается основа сырьевого материала для производства новых резиновых изделий, что демонстрирует возможность переработки резины.

Как пояснил президент компании HEXPOL Rubber Compounding Europe & Asia г-н Карстен Рютер (Carsten Rüter), целью является переработка вулканизированной резины, получаемой из постиндустриальных источников, и повторное её использование для типичных областей применения резины в автомобильной или строительной отрасли. Вместо того чтобы платить за утилизацию, компания помогает своим клиентам в преобразовании их производственных отходов резины в новые сырьевые материалы с пониженным углеродным следом.

Процесс девулканизации не добавляет никаких химических веществ. Он предусматривает только использование механических усилий, таких как сдвиг, сжатие и температура, для разрушения сшитых связей вулканизированной резины с помощью специального экструдера.

Инвестиции обеспечат компании HEXPOL Compounding в Европе возможность производить ежегодно несколько тысяч тонн компаундов, содержащих девулканизированную резину.

Г-н Ральф Волкенер (Ralph Wolkener), президент компании HEXPOL Compounding Europe & Asia, отметил, что уже сегодня компания предлагает разнообразные решения с компаундами, содержащими переработанный материал. Вскоре к ассортименту предлагаемых услуг будут добавлены услуги по переработке резины. Клиенты становятся бизнес-партнёрами компании в этом процессе, предусматривающем сбор и сортировку побочных продуктов их производства, которые компания HEXPOL затем снова преобразует в девулканизированный сырьевой материал. Он добавил, что процесс девулканизации может быть также расширен до переработки потребительских отходов.

Новый экструдер будет установлен на производственной площадке компании HEXPOL Compounding в Чешской Республике в конце 2024 года, где он будет обеспечивать услуги по девулканизации также другим европейским предприятиям компании для того, чтобы широкая клиентская база могла присоединиться к круговому циклу. Частью предоставляемых компанией HEXPOL Compounding услуг является корректировка рецептур компаундов на основе девулканизированной резины и других переработанных сырьевых материалов для достижения тех же эксплуатационных характеристик, которыми обладают компаунды на основе стандартного сырья, как добавил г-н Норберт Ниманд (Norbert Niemand), управляющий директор компании HEXPOL Lesina.