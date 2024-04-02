О будущем кабельных сборок – в новой серии PROСПЕЦКАБЕЛЯ

Завод СПЕЦКАБЕЛЬ выпускает радиочастотные кабельные сборки для систем видеонаблюдения и радиовещания.

Вышла новая серия проекта ProСпецкабель о коаксиальных кабельных сборках. В сюжете наглядно демонстрируется процесс создания таких изделий, включая размотку, нарезку, разделение и лужение кабеля, надевание чехла и резьбовой втулки, пайку и термоусадку.

Коаксиальная, или радиочастотная, кабельная сборка состоит из коаксиального кабеля и как минимум двух соединителей и изготавливается в простом или защищенном варианте для эксплуатации в условиях механических нагрузок, при прокладке в грунте, постоянных изгибах и частых подключениях-отключениях.

В сюжете эксперт завода «Спецкабель» Юрий Белов отмечает актуальность изготовления коаксиальных сборок, несмотря на развитие беспроводных технологий, и широкий спектр применения изделий в телекоммуникациях, радиовещании, видеонаблюдении.

Среди преимуществ радиочастотных сборок перечислены следующие:

Долговечность и стойкость к внешним воздействиям,

Возможность замены соединителей без специального оборудования,

Радиационная стойкость,

Большой температурный диапазон эксплуатации.

Предприятие «Спецкабель» выпускает кабельные сборки по индивидуальным требованиям, а передовое производственное оборудование завода гарантирует качество и надежность продукции.