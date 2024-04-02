РЖД завершили реконструкцию станции Пурикан в Амурской области

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Она расположена на рокаде Бамовская – Тында, которая соединяет БАМ и Транссиб. На станции построили третий дополнительный путь длиной 1050 м. Релейную полуавтоматическую систему управления заменили на микропроцессорную.
Все работы вели без остановки движения:
Новая инфраструктура даст возможность принимать поезда длиной более 100 вагонов и весом 7100 тонн. Это снизит потребность в маневровых операциях.
В этом году будут выполнены работы ещё на 10 объектах соединительной ветви, в том числе на перегонах Силип – Аносовская, Пурикан – Муртыгит, Муртыгит – Мохортов. Это позволит увеличить провозную способность линии Бамовская – Тында с 42,2 до 54,9 млн тонн в год.
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