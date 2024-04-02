Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

РЖД завершили реконструкцию станции Пурикан в Амурской области

2 апреля 2024, 14:45 450 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Телеграм-канал РЖД

Фото: Телеграм-канал РЖД

Она расположена на рокаде Бамовская – Тында, которая соединяет БАМ и Транссиб. На станции построили третий дополнительный путь длиной 1050 м. Релейную полуавтоматическую систему управления заменили на микропроцессорную.

Все работы вели без остановки движения:

  • уложили 2,7 км пути и 7 стрелочных переводов
  • отсыпали почти 38 тыс. м³ земляного полотна
  • протянули порядка 7,5 км линий автоблокировки и связи
  • возвели новый мост через реку Малый Ольдой

Новая инфраструктура даст возможность принимать поезда длиной более 100 вагонов и весом 7100 тонн. Это снизит потребность в маневровых операциях.

В этом году будут выполнены работы ещё на 10 объектах соединительной ветви, в том числе на перегонах Силип – Аносовская, Пурикан – Муртыгит, Муртыгит – Мохортов. Это позволит увеличить провозную способность линии Бамовская – Тында с 42,2 до 54,9 млн тонн в год.

Обсудить на форуме
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, БАМ, ТРАНССИБ
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
02.04.2024
РКС создают комплекс испытательного оборудования для наземных станций
02.04.2024
За незаконное потребление электроэнергии владелец торгового павильона заплатил 1,5 миллиона рублей
02.04.2024
В Алтайском крае отремонтируют дорогу к курорту на границе с Казахстаном
02.04.2024
Новосибирская ГЭС ввела в работу гидроагрегат №3 после капитального ремонта
02.04.2024
Программа 220: гарантия бюджетного обучения в НИУ "МЭИ"
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно