РЖД завершили реконструкцию станции Пурикан в Амурской области

Она расположена на рокаде Бамовская – Тында, которая соединяет БАМ и Транссиб. На станции построили третий дополнительный путь длиной 1050 м. Релейную полуавтоматическую систему управления заменили на микропроцессорную.

Все работы вели без остановки движения:

уложили 2,7 км пути и 7 стрелочных переводов

отсыпали почти 38 тыс. м³ земляного полотна

протянули порядка 7,5 км линий автоблокировки и связи

возвели новый мост через реку Малый Ольдой

Новая инфраструктура даст возможность принимать поезда длиной более 100 вагонов и весом 7100 тонн. Это снизит потребность в маневровых операциях.

В этом году будут выполнены работы ещё на 10 объектах соединительной ветви, в том числе на перегонах Силип – Аносовская, Пурикан – Муртыгит, Муртыгит – Мохортов. Это позволит увеличить провозную способность линии Бамовская – Тында с 42,2 до 54,9 млн тонн в год.