АО «Гринатом Простые Решения» (подразделение АО «Гринатом», ИТ-интегратора Госкорпорации «Росатом») и ПАО «Россети» подписали партнерское соглашение в области комплексного импортозамещения. Документ обеспечит возможность для ПАО «Россети» в оптимальные сроки перейти на российские операционные системы. Для этого планируется использовать инструмент автоматизированной миграции «Атом.Порт».

«Атом.Порт» представляет возможности сбора данных об оборудовании в сети и установленном ПО на рабочих местах, формирования множества гибких отчетов, быстрого автоматизированного перехода с одной ОС на другую при минимальном участии технического персонала, удаленного управления смешанной ИТ-инфраструктурой. Система также позволяет оптимизировать затраты на миграцию (за счет автоматизации процесса), осуществлять переход на отечественные решения с последующим управлением конфигурациями компьютеров. Решение подходит для крупных коммерческих предприятий и государственных организаций, которые меняют Windows на отечественные ОС.

«Переход на российское программное обеспечение формирует основу для технологического суверенитета электросетевого комплекса», — отметил Константин Кравченко, заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».

«Партнерское соглашение с ПАО „Россети“ — важнейший шаг на пути к расширению присутствия на рынке уже зарекомендовавшего себя ИТ-продукта „Атом.Порт“. Он позволяет ответственно подойти не только к процессу миграции рабочих мест на отечественное программное обеспечение, но и в дальнейшем управлять ИТ-инфраструктурой», — сказала Светлана Борматова, генеральный директор АО «Гринатом Простые Решения».

Госкорпорация «Росатом» — многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Является национальным лидером в производстве электроэнергии и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС. В сферу деятельности «Росатома» входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, безуглеродной электроэнергии, развитие научного и технологического потенциала, развитие Северного морского пути и экологических проектов. Госкорпорация объединяет более 460 предприятий и организаций. С октября 2020 года Госкорпорация «Росатом» является членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (UN Global Compact) — крупнейшей международной инициативы ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

АО «Гринатом Простые Решения» (входит в контур Госкорпорации «Росатом») создано для продвижения продуктов на рынки вне атомной отрасли. Компания предлагает клиентам решения для построения и развития общих центров обслуживания, роботизации, повышения эффективности процессов, а также по импортозамещению рабочих мест и ИТ‑инфраструктуры.

Группа «Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. В управлении находятся 2,5 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 853 тыс. МВ · А. По сетям Группы «Россети» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. В состав Группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании — ПАО «Россети» — является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

ПО «Атом.Порт» — разработанная АО «Гринатом» система автоматизированной миграции на отечественное ПО. Один из актуальных сценариев использования системы «Атом.Порт» — массовая автоматизированная миграция рабочих мест с Windows на любые российские операционные системы семейства Linux. Благодаря функционалу решения ИТ-специалист может в удаленном режиме установить агента «Атом.Порт» на рабочее место пользователя, провести перенос данных и установку любого программного обеспечения. Среди заказчиков продукта — Госкорпорация «Росатом», правительства Томской, Иркутской, Челябинской области и ряд крупных российских компаний. Решение включает в себя функциональные модули: «Инвентаризация» (сбор данных об оборудовании в сети и установленном ПО; возможность формирования множества гибких отчетов); «Миграция» (быстрый автоматизированный переход с одной операционной системы на другую при минимальном участии технического персонала); «Управление инфраструктурой» (возможность удаленного управления смешанной ИТ-инфраструктурой организации).

Госкорпорация «Росатом» уделяет большое внимание цифровизации, выпуску ПО, развитию необходимой ИТ‑инфраструктуры для обеспечения технологического суверенитета страны. Росатом ставит перед собой амбициозную задачу — достижение к 2030 году глобального лидерства по ряду технологий на мировом рынке цифровых решений. Выручка Госкорпорации от цифрового направления в 2022 году превысила 30 млрд рублей (рост по сравнению с 2021 годом более чем в семь раз). Одновременно увеличилась прибыль от реализации цифровых проектов, а их портфель расширился.

Крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ‑инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.