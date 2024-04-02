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В Алтайском крае отремонтируют дорогу к курорту на границе с Казахстаном

2 апреля 2024, 15:45 320 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
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Фото: Пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края

Государственная экспертиза Алтайского края выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции автомобильной дороги Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан с мостом через реку Паньшиха. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Трасса Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан ведет к городу Яровое. Он известен как популярный пляжный курорт и находится на берегу озера Большое Яровое, которое сравнивают с Мертвым морем в Израиле. Город привлекает туристов развитой инфраструктурой и лечебными санаториями.

Реконструкцию автомобильной дороги реализуют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в регионе в 2024 году строители приведут в нормативное состояние 38 участков дорог протяженностью более 185 км, включая городские, региональные и межмуниципальные трассы.*

Застройщик – Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Алтайского края».

Проектировщик – ООО «ПРОЕКТАВТОМОС».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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