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Государственная экспертиза Алтайского края выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции автомобильной дороги Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан с мостом через реку Паньшиха. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).
Трасса Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан ведет к городу Яровое. Он известен как популярный пляжный курорт и находится на берегу озера Большое Яровое, которое сравнивают с Мертвым морем в Израиле. Город привлекает туристов развитой инфраструктурой и лечебными санаториями.
Реконструкцию автомобильной дороги реализуют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в регионе в 2024 году строители приведут в нормативное состояние 38 участков дорог протяженностью более 185 км, включая городские, региональные и межмуниципальные трассы.*
Застройщик – Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Алтайского края».
Проектировщик – ООО «ПРОЕКТАВТОМОС».
*Информация подготовлена на основе открытых источников.
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