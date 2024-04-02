Минпромторг России зарегистрировал в Ингушетии новый межрегиональный кластер алюминиевой промышленности, в который вошли более десятка компаний. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«В рамках кластера уже зарегистрировано 11 российских компаний. Заключены соглашения с Московской, Воронежской, Рязанской областями, Краснодарским краем и др.», — написал глава региона.

Он также отметил, что благодаря новому кластеру в республике будут организованы три производства, включая завод по производству алюминиевых профилей РИАК и литейный завод РИАЛ.

Как сообщал ранее РБК Кавказ, в состав кластера, созданного в декабре 2022 года, войдут компании ООО «Алрокс», ООО «Нордекс», ООО «ЗАС «РИАЛ», ООО «Инг Силинг», ООО «РИАК», ООО «Сити-строй» и другие. Общий объем инвестиций в проект составит 300 млн руб. Ежегодная выручка от продаж продукции кластера будет составлять 150 млн руб.