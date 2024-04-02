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В Норильске программа модернизации высоковольтных сетей электроснабжения будет производиться в пять этапов

2 апреля 2024, 13:30 331 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Официальный сайт города Норильска

В настоящее время ведутся ремонтные работы по замене высоковольтных сетей электроснабжения АО «НТЭК» в селитебной зоне Центрального района.

По словам Артема Парежева, заместителя директора по производству МУП «КОС», данные мероприятия напрямую связаны с реализацией Комплексного плана социально-экономического развития города. Программа модернизации высоковольтных сетей электроснабжения рассчитана на три года и будет производиться в пять этапов.

«Первый этап охватывает коллектор на пересечении ул. Московской, ул. Советской, Ленинского проспекта и ул. Кирова с выходом на главную понизительную подстанцию №8. Здесь поменяют порядка 3,5 километров кабеля. Работы на этом участке в планах реализовать в сентябре. Следующий этап от ТЦ «Арена» до Ленинского проспекта, 24», - отметил Артем Парежев.

Он также добавил, что ремонтные работы осуществляет подрядная организация, специалисты компании «НТЭК» и предприятия МУП «КОС». К слову, для данных работ привлечена одна из самых опытных подрядных организаций Норильска, все работы планируется выполнить с требуемым качеством и в установленные сроки.

«На текущий момент у нас идет первый «подготовительный» этап. Мы производим расчистку коллекторов, убираем оттуда недействующую кабельную продукцию, металлоконструкции, которые уже не подлежат эксплуатации. Предварительно подготовили и завезли новые металлоконструкции для последующего монтажа. Работа сложная, поскольку ее начали выполнять из самого «сердца» энергоснабжения города, где сосредоточено наибольшее количество кабельных ниток - различных линий связи», - заметил Максим Король, руководитель проектов АО «НТЭК».

«Такие работы не могут обойтись без отключения электроснабжения. Это будет происходить планово в соответствии с действующим законодательством. Норильчане будут информироваться через объявления в социальных сетях, а также на официальном сайте МУП «КОС». Убедительная просьба к жителям, отнестись к временному отключению электроснабжения с пониманием, поскольку от этих мероприятий зависит бесперебойная и безаварийная работа электроснабжения в будущем», - отметил заместитель директора по производству МУП «КОС.

В рамках утвержденной программы, в течение трех лет планируется заменить около 32 километров кабельных линий в магистральных коллекторах, а также подводящих линий к 20 трансформаторным подстанциям.

Сумма на реализацию данных мероприятий составляет около 300 миллионов рублей.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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