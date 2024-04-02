Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Руководителем Армавирских электрических сетей назначена Наталья Десятова

2 апреля 2024, 14:30 368 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Кубань»

Фото: ПАО «Россети Кубань»

Директором филиала ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети с 1 апреля 2024 года назначена Наталья Десятова, занимавшая должность исполняющего обязанности руководителя предприятия с ноября 2023 года.

Наталья Десятова имеет высшее техническое и юридическое образование. Последовательно занимала должности инженера, начальника производственно-технического отдела, заместителя генерального директора и генерального директора энергокомпании «Орехово-Зуевская электросеть» (Московская область). В сфере электроэнергетики работает более 23 лет.

Среди первоочередных задач, стоящих перед новым руководителем Армавирских электросетей, реализация проектов по строительству новых и реконструкции существующих энергообъектов, развитие клиентского сервиса и дополнительных услуг, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей на территории ответственности предприятия.

Армавирские электрические сети осуществляют электроснабжение потребителей в пяти районах Краснодарского края: Кавказском, Гулькевичском, Новокубанском, Успенском и Отрадненском, а также пригороде г. Армавира. Основное оборудование включает в себя 73 подстанции напряжением 35-110 кВ и более 2 600 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет почти 10 тыс. км.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
02.04.2024
"Россети Северный Кавказ" готовят энергообъекты в Северной Осетии к пожароопасному периоду
02.04.2024
Компания РусГидро стала крупнейшим покупателем угля на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже
02.04.2024
Россети внедрят ИТ-разработку Росатома для импортозамещения операционных систем
02.04.2024
В Норильске программа модернизации высоковольтных сетей электроснабжения будет производиться в пять этапов
02.04.2024
GENESIS: новый взгляд на полимеры
Другие новости рубрики Персоны
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно