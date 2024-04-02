Директором филиала ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети с 1 апреля 2024 года назначена Наталья Десятова, занимавшая должность исполняющего обязанности руководителя предприятия с ноября 2023 года.

Наталья Десятова имеет высшее техническое и юридическое образование. Последовательно занимала должности инженера, начальника производственно-технического отдела, заместителя генерального директора и генерального директора энергокомпании «Орехово-Зуевская электросеть» (Московская область). В сфере электроэнергетики работает более 23 лет.

Среди первоочередных задач, стоящих перед новым руководителем Армавирских электросетей, реализация проектов по строительству новых и реконструкции существующих энергообъектов, развитие клиентского сервиса и дополнительных услуг, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей на территории ответственности предприятия.

Армавирские электрические сети осуществляют электроснабжение потребителей в пяти районах Краснодарского края: Кавказском, Гулькевичском, Новокубанском, Успенском и Отрадненском, а также пригороде г. Армавира. Основное оборудование включает в себя 73 подстанции напряжением 35-110 кВ и более 2 600 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет почти 10 тыс. км.