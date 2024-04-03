В Еврейской автономной области отремонтируют 10 километров автомобильной дороги «Биробиджан – Унгун – Ленинское», сообщает RosTender.info.

Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 22 апреля.

Начальная цена государственного контракта составляет 675,4 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов. Работы охватят участок с 113 по 123 километр.

Мероприятия пройдут в рамках реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы».