Энергетики «Мособлэнерго» с начала 2024 года построили 27,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье для повышения надежности электроснабжения жителей региона. Работы проходили в рамках соответствующей программы в округах, где ранее было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном, это жалобы на качество электроснабжения.

Так, например, в марте проведены работы в СНТ «Нагорное» г. о. Домодедово. На территории дачного поселка была построена воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ на ул. Верхне-электрической. Также проложена новая кабельная линия 6 кВ в мкр. Заря г. о. Балашиха на ул. Маршала Батицкого. Благодаря проведённым работам качество подачи электроэнергии улучшилось более чем у 1000 человек.

Помимо этого, по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в Подмосковье с начала года работники «Мособлэнерго» заменили 17 км провода/кабеля на ЛЭП, отремонтировали оборудование 17 трансформаторных подстанций и ввели в эксплуатацию 10 новых ТП, в том числе в п. Крюково г.о Чехов, в п. Пирогова г. о. Мытищи на ул. Труда, в СНТ «Берёзовое» в Красногорске и в Нахабине на ул. Карбышева.

«Мособлэнерго» в 2024 году проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 городских округах Подмосковья. Все мероприятия по обновлению электросетевого хозяйства выполняются под контролем Министерства энергетики Московской области. В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 95,9 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74.5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций. А также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22.2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работы будет выполняться в весенний и летний периоды.