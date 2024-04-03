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Крупный девелопер построит в Петербурге клубный дом бизнес-класса

3 апреля 2024, 17:30 273 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: stroygaz.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

ГК ФСК Северо-Запад построит жилой комплекс бизнес-класса в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что объем инвестиций в проект оценивается в 3,7 млрд рублей.

Клубный дом №8 общей площадью 25,1 тыс. кв. метров и высотой десять этажей возведут вблизи Невской ратуши и Невского проспекта по адресу: ул. Новгородская, 8. В проекте шесть секций, одна из которых отдельно стоящая. Покупателям предлагаются студии, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, а также двухэтажные видовые квартиры с гранд-террасами. Среди планировочных решений есть варианты с мастер-спальнями, с окнами в ванной и угловыми панорамными окнами, с распашными французскими балконными дверями и кухнями с шеф-зоной. Подземный паркинг рассчитан на 105 машиномест. Сдать новостройку планируется во II квартале 2027 года. Проектное финансирование предоставлено Газпромбанком.

Авторы архитектуры дома — бюро «А.Лен» — определяют ее как «контекстный модернизм». В основу легла эклектика Петербурга начала XIX — конца XX века, доминирующая в окружении района Пески.

Проект предусматривает благоустройство камерного приватного двора для жителей, дизайнерский парадный холл с каминным залом по проекту бюро Designic. В доме будут применены самые современные решения, например, система вентиляции с рекуперацией тепла, многоэтапная система доступа по умному ключу, слайдерные окна и многое другое.

«ГК ФСК – один из лидирующих девелоперских холдингов, с уникальной экспертизой и продуктовой матрицей, и теперь этот опыт мы применим и для первого в петербургском портфеле проекта бизнес-класса, для клубного дома N8, — комментирует председатель совета директоров ГК ФСК Северо-Запад Кирилл Крутиков.— Проект располагается в лучшей тихой части исторического центра, в шаговой доступности от Невского проспекта. Локация наделяет его исключительными видовыми характеристиками — c верхних этажей и просторных террас будут открываться открыточные виды на Смольный собор, Ратушу и центр города».

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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