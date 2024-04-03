Персона года
На основании требований НП-071-2018, Приказа Ростехнадзора №277 от 21.07.2017 проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии кабелей, марок:
- КПоПЭнг(А)-HF-LOCA, КПоПЭнг(А)-FRHF-LOCA, КПоЭПЭнг(А)-HF-LOCA, КПоЭПЭнг(А)-FRHF-LOCA в исполнении УХЛ и Т, изготавливаемых АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-320-2002, получен сертификат соответствия № ОИАЭ.RU.145(ОС).00224 со сроком действия с 26.03.2024 по 25.03.2027, подтверждающий, что кабели соответствуют требованиям безопасности.
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