На основании требований НП-071-2018, Приказа Ростехнадзора №277 от 21.07.2017 проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии кабелей, марок:

- КПоПЭнг(А)-HF-LOCA, КПоПЭнг(А)-FRHF-LOCA, КПоЭПЭнг(А)-HF-LOCA, КПоЭПЭнг(А)-FRHF-LOCA в исполнении УХЛ и Т, изготавливаемых АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-320-2002, получен сертификат соответствия № ОИАЭ.RU.145(ОС).00224 со сроком действия с 26.03.2024 по 25.03.2027, подтверждающий, что кабели соответствуют требованиям безопасности.