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Получен сертификат соответствия на контрольные кабели, выпускаемые для объектов использования атомной энергии

3 апреля 2024, 15:30 299 Время чтения ≈ < минуты
Источник: АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
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На основании требований НП-071-2018, Приказа Ростехнадзора №277 от 21.07.2017 проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии кабелей, марок:

-   КПоПЭнг(А)-HF-LOCA, КПоПЭнг(А)-FRHF-LOCA, КПоЭПЭнг(А)-HF-LOCA, КПоЭПЭнг(А)-FRHF-LOCA в исполнении УХЛ и Т, изготавливаемых АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-320-2002, получен сертификат соответствия № ОИАЭ.RU.145(ОС).00224 со сроком действия с 26.03.2024 по 25.03.2027, подтверждающий, что кабели соответствуют требованиям безопасности.

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Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
PODKBL
3.92

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Эта новость часть сюжета Подольсккабель: энергия нефтедобычи
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