В рамках мероприятий Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024) делегация в составе руководителей министерств энергетики Беларуси и Кыргызстана, а также Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ посетила диспетчерский центр Филиала Системного оператора РДУ Татарстана.

В состав делегации вошли заместитель министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз, заместитель министра энергетики Республики Кыргызстан Талайбек Байгазиев, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов, председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ Тарас Купчиков и другие представители Исполнительного комитета ЭЭС СНГ, региональных органов власти и ГПО «Белэнерго».

Члены делегации ознакомились с оснащением и работой диспетчерского центра РДУ Татарстана, текущими результатами и планами перспективного развития энергосистемы Республики Татарстан.

«За последние 10 лет существенно обновился парк генерирующего оборудования, введены новые и реконструированы действующие объекты электросетевой инфраструктуры энергосистемы Республики Татарстан. На ключевых объектах «Сетевой компании» реализовано дистанционное управление электросетевым оборудованием из диспетчерских центров Системного оператора. В четырех контролируемых РДУ Татарстана сечениях внедрена цифровая система мониторинга запаса устойчивости. Подключены и сконфигурированы в автоматизированной системе мониторинга и анализа работы устройств РЗА все основные генерирующие и сетевые объекты республиканской энергосистемы. Все реализованные мероприятия способствуют динамичному социально-экономическому развитию Татарстана», – отметил директор Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Андрей Большаков акцентировал внимание гостей на широких масштабах перспективного развития энергосистемы Республики Татарстан. Так, в ближайшие шесть лет генерирующие компании Татарстана планируют реализовать 9 проектов в рамках программы модернизации генерирующих объектов КОММод, а в 2028 году в рамках программы ДПМ ВИЭ в энергосистеме Татарстана появятся крупные ветропарки суммарной установленной мощностью 349 МВт.

Кроме того, в числе приоритетных электросетевых проектов энергосистемы Республики Татарстан – строительство четырех новых и реконструкция трех действующих подстанций 110 кВ, ЛЭП, обеспечивающих их включение в энергосистему, а также реконструкция электрической сети 220 кВ Казанского энергорайона. Строительство этих сетевых объектов завершится уже в этом году.