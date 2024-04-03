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Стерлитамакская ТЭЦ готовится к модернизации

3 апреля 2024, 15:45 287 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО БГК
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Фото: ООО «БГК»

Фото: ООО «БГК»

На Стерлитамакской ТЭЦ Башкирской генерирующей компании продолжается подготовка к модернизации турбоагрегата № 9 по федеральной программе КОММод. В марте на площадку станции началась поставка нового оборудования, элементов и деталей для реализации этого масштабного проекта.

Производитель и поставщик турбинного оборудования для модернизации — АО «Уральский турбинный завод», генератора — ПАО «Силовые машины».

На сегодня на ТЭЦ идут строительно-монтажные и пусконаладочные работы по выполнению требований АО «СО ЕЭС» об организации схемы выдачи мощности и технических условий на технологическое присоединение генератора турбоустановки № 9. В этих целях энергетики уже заменили ошиновки системы шин 110 кВ в пределах шести ячеек ЗРУ–110 кВ. Также приобрели оборудование для снятия ограничения выдачи мощности в единую энергосистему по воздушным линиям Стерлитамакская ТЭЦ – ЮПП по двум цепям 110 кВ. Завершить данные работы планируется до конца апреля 2024 года.

Модернизация турбоустановки № 9 Стерлитамакской ТЭЦ (филиал ООО «БГК») в рамках программы КОММод пройдёт с марта по декабрь 2025 года. В итоге её электрическая мощность вырастет со 100 до 118 МВт, отпуск тепла с сетевой водой — со 160 до 188 Гкал/ч.

В ходе реализации проекта энергетики заменят цилиндр высокого давления паровой турбины в сборе с ротором, отработавшие на сегодня 57 лет, проточную часть цилиндра и ротор среднего давления паровой турбины, а также турбогенератор.

Модернизация направлена на снижение удельных расходов условного топлива на отпуск электроэнергии, повышение эффективности, надёжности и производительности паровой турбины.

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Метки: БГК
Отрасль: Электроэнергетика 

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