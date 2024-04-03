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Успеть сейчас! Людиновокабель предлагает спеццены на провод АС 300/39 из наличия

3 апреля 2024, 13:39 330 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО Людиновокабель
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Завод "Людиновокабель" запустил распродажу "Выигрывает тот, кто вовремя стартует!" Клиенты компании уже начали получать специальные предложения на кабель из складского наличия.

Компания предлагает выгодные условия и предупреждает, что цены и сроки скорее всего вырастут.

Еще немного — и начнётся высокий сезон, а это значит, что цены и сроки поставки КПП вырастут!

Сделайте шаг на опережение и приобретите сейчас из наличия провод АС 300/39 производства Людиновокабель по акционной цене!

Оставьте заявку или напишите нам на sales@atoll.ru.

Действуйте оперативно. Предложение ограничено.

Сроки акции не указаны, но предложение ограничено складскими запасами позиции, поэтому клиентам необходимо забронировать объем у менеджеров компании. Запущенная акция логично продолжает завершившуюся неделю назад выставку Cabex 2024, которая работает под неофициальным слоганом "Начало кабельного сезона". АО "Людиновокабель" предлагает начать сезон с пополнения складских позиций и закупки под перспективные объекты.

 

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Метки: ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, РАСПРОДАЖА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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