Персона года
Завод "Людиновокабель" запустил распродажу "Выигрывает тот, кто вовремя стартует!" Клиенты компании уже начали получать специальные предложения на кабель из складского наличия.
Компания предлагает выгодные условия и предупреждает, что цены и сроки скорее всего вырастут.
Еще немного — и начнётся высокий сезон, а это значит, что цены и сроки поставки КПП вырастут!
Сделайте шаг на опережение и приобретите сейчас из наличия провод АС 300/39 производства Людиновокабель по акционной цене!
Оставьте заявку или напишите нам на sales@atoll.ru.
Действуйте оперативно. Предложение ограничено.
Сроки акции не указаны, но предложение ограничено складскими запасами позиции, поэтому клиентам необходимо забронировать объем у менеджеров компании. Запущенная акция логично продолжает завершившуюся неделю назад выставку Cabex 2024, которая работает под неофициальным слоганом "Начало кабельного сезона". АО "Людиновокабель" предлагает начать сезон с пополнения складских позиций и закупки под перспективные объекты.
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