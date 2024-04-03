В Москве, Барнауле и Кемерове построят термы за 4,3 миллиарда

ГК «Основа» и ГК «Первый» заключили соглашение о строительстве трех семейных термальных комплексов «Термолэнд» общей площадью 32 тыс. кв. метров в Москве, Барнауле и Кемерове. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе ГК «Основа», уточнив, что инвестиции в проекта составят 4,3 млрд рублей.

Согласно достигнутым договоренностям, ГК «Первый» обязуется построить здания под «Термолэнд», и, в том числе, в Москве – на территории ТРК «Саларис» будет также построен отдельно стоящий объект. ГК «Основа» со своей стороны выполнит техническое оснащение и оборудование помещений всех трех комплексов. Реализация проектов займет около трех лет.

В Москве новый «Термолэнд» с бассейнами, аквазоной, термами и саунами откроется в ТРК «Саларис» и займет 10 тыс. кв. метров, из которых 5 тыс. кв. метров будет располагаться на открытом воздухе. Общая сумма инвестиций сторон в этот проект составит 1,5 млрд рублей.

В Алтайском крае «Термолэнд» появится в Барнауле и расположится на площади 13 тыс. кв. метров, 6,5 тыс. кв. метров из которых будет отдано под зону на открытом воздухе. В этот проект стороны инвестируют порядка 1,8 млрд рублей.

В Кемерове площадь комплекса составит 9 тыс. кв. метров, где 4,5 тыс. кв. метров будут на улице. В «Термолэнд» в Кемерове компании вложат около 1 млрд рублей.