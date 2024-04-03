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  • В Нижнем Новгороде обсудили проблему фальсификата и контрафакта строительных материалов и изделий

В Нижнем Новгороде обсудили проблему фальсификата и контрафакта строительных материалов и изделий

3 апреля 2024, 18:00 225 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: EL-Комитет НОПСМ
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Фото: EL-Комитет НОПСМ

Фото: EL-Комитет НОПСМ

2 апреля 2024 года Ассоциация НОПСМ совместно с ОР «Союз нижегородских строителей» при поддержке Министерства строительства Нижегородской области провели круглый стол на тему «Фальсификат и контрафакт строительных материалов и изделий: что делать добросовестным строителям?».

В работе «круглого стола» приняли участие более 170 представителей органов власти, строительных и монтажных организаций Нижегородской области, а также ведущие специалисты отраслевых объединений производителей строительных материалов и изделий.

Модераторы: исполнительный директор НОПСМ Антон Солон, председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин.

От Ассоциации НОПСМ с докладами выступили представители различных сторон, занимающихся качеством и безопасностью строительных материалов и изделий: Игорь Прудников из Ассоциации ЕВРАРОС говорил об инструментах и ответственности в сфере государственного контроля за обращением строительных материалов, Кирилл Стогов из ООО «ПК "САЗИ"» поделился опытом противодействия фальсификации в области герметизирующих и изолирующих материалов, а Александр Гольденберг из ООО Институт «Стройстандарт» обсудил вопросы готовности предприятий товарного бетона к государственному контролю и некоторые проблемы отрасли.

Центральной темой мероприятия стала оценка качества строительных материалов, а также разработка эффективных механизмов защиты от недобросовестной конкуренции и потребительского экстремизма.По результатам состоявшихся обсуждений основной акцент был сделан на необходимости внедрения комплексного подхода к оценке качества строительной продукции на объектах строительства и формирования единого информационного пространства по вопросам противодействия строительному фальсификату для производителей, поставщиков и застройщиков.

Участники круглого стола также единогласно поддержали идею борьбы с производителями и поставщиками небезопасной и поддельной продукции, выступив за более строгий документальный контроль и отказ от сотрудничества с недобросовестными поставщиками строительных материалов и изделий.

Антон Солон, комментируя результаты мероприятия, выразил общее мнение участников:

«Отраслевые объединения производителей строительных материалов продолжают оставаться одним из ключевых инструментов очищения рынка от фальсификата и контрафакта. Однако без поддержки строительного сообщества и региональных властей справиться с данной проблемой невозможно. Подобные профессиональные мероприятия позволяют не только информировать участников рынка о реальном положении дел в отрасти, но и находить оптимальные формы совместной работы по борьбе со строительным фальсификатом на региональном уровне».

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Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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