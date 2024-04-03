Персона года
2 апреля 2024 года Ассоциация НОПСМ совместно с ОР «Союз нижегородских строителей» при поддержке Министерства строительства Нижегородской области провели круглый стол на тему «Фальсификат и контрафакт строительных материалов и изделий: что делать добросовестным строителям?».
В работе «круглого стола» приняли участие более 170 представителей органов власти, строительных и монтажных организаций Нижегородской области, а также ведущие специалисты отраслевых объединений производителей строительных материалов и изделий.
Модераторы: исполнительный директор НОПСМ Антон Солон, председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин.
От Ассоциации НОПСМ с докладами выступили представители различных сторон, занимающихся качеством и безопасностью строительных материалов и изделий: Игорь Прудников из Ассоциации ЕВРАРОС говорил об инструментах и ответственности в сфере государственного контроля за обращением строительных материалов, Кирилл Стогов из ООО «ПК "САЗИ"» поделился опытом противодействия фальсификации в области герметизирующих и изолирующих материалов, а Александр Гольденберг из ООО Институт «Стройстандарт» обсудил вопросы готовности предприятий товарного бетона к государственному контролю и некоторые проблемы отрасли.
Центральной темой мероприятия стала оценка качества строительных материалов, а также разработка эффективных механизмов защиты от недобросовестной конкуренции и потребительского экстремизма.По результатам состоявшихся обсуждений основной акцент был сделан на необходимости внедрения комплексного подхода к оценке качества строительной продукции на объектах строительства и формирования единого информационного пространства по вопросам противодействия строительному фальсификату для производителей, поставщиков и застройщиков.
Участники круглого стола также единогласно поддержали идею борьбы с производителями и поставщиками небезопасной и поддельной продукции, выступив за более строгий документальный контроль и отказ от сотрудничества с недобросовестными поставщиками строительных материалов и изделий.
Антон Солон, комментируя результаты мероприятия, выразил общее мнение участников:
«Отраслевые объединения производителей строительных материалов продолжают оставаться одним из ключевых инструментов очищения рынка от фальсификата и контрафакта. Однако без поддержки строительного сообщества и региональных властей справиться с данной проблемой невозможно. Подобные профессиональные мероприятия позволяют не только информировать участников рынка о реальном положении дел в отрасти, но и находить оптимальные формы совместной работы по борьбе со строительным фальсификатом на региональном уровне».
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter