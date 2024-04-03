Заместитель директора Ассоциации «Совет производителей энергии» Сергей Полянцев принял участие в заседании круглого стола Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ на тему «Регуляторные соглашения в инфраструктурных отраслях экономики» 2 апреля.

«Регуляторные соглашения между инфраструктурными организациями и регионами могут помочь строительству новых инфраструктурных объектов и модернизации существующих. Компании обязуются инвестировать и развивать инфраструктуру, а регион — устанавливать долгосрочные тарифы на 5–10 лет. Такой механизм предполагает, что регион и организации берут на себя взаимные обязательства», — отметил член Комитета Иван Евстифеев в ходе заседания .

По его словам, регуляторные контракты позволяют повысить прозрачность и эффективность тарифного регулирования, стимулируют компании к сокращению издержек, которые в итоге ложатся на потребителя. При этом регуляторные соглашения подтверждаются и проверяются в ФАС.



По мнению парламентария, регуляторные соглашения являются одной из мер экономического стимулирования, направленных на достижение экономического роста и снижение барьеров для развития, одним из инструментов долгосрочного тарифного регулирования и правовым механизмом гарантированного осуществления инвестиционной деятельности.



В настоящее время законодательно такие соглашения закреплены только в электроэнергетике, в сфере водоснабжения и водоотведения. Например, Чеченская Республика, Омская и Новгородская области первыми среди российских регионов заключили регуляторные соглашения в электроэнергетике.

«Уже можно сделать вывод, что в электроэнергетике заключение регуляторных соглашений способствует повышению прозрачности и эффективности тарифного регулирования, стимулирует сетевые компании к сокращению издержек, которые оплачивает потребитель. Такой подход к регулированию обеспечивает предсказуемость уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии в долгосрочной перспективе. А установление долгосрочных тарифов влечет повышение инвестиционной привлекательности отрасли и качества электроснабжения», — подчеркнул законодатель.

Иван Евстифеев напомнил, что в конце прошлого года на заседании Совета по вопросам газификации субъектов при Совете Федерации отмечалась целесообразность распространения правовых норм для заключения регуляторных контрактов в сфере газоснабжения. Например, в Тюменской области благодаря регуляторному контракту возможность подключения к сетям газораспределения получат почти в два раза больше жителей региона. Так, дополнительно газифицируют 8553 домохозяйства из 18250.



По итогам заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ был разработан законопроект сенаторами РФ Андреем Кутеповым и Иваном Евстифеевым.

«Документ уже внесен в Государственную Думу. Он направлен на закрепление применения регуляторных соглашений в газоснабжении. По нашему мнению, введение института регуляторных соглашений в сфере газоснабжения позволит увеличить темпы газификации регионов за счет привлечения дополнительных источников финансирования региональных программ газификации, обеспечить социально-экономическое развитие регионов», — сказал сенатор.

В ходе заседания участники поднимали вопросы, определяющие правовые основы регуляторных соглашений, обсуждались какие существуют пробелы в сферах применения регуляторных соглашений как инструментов, гарантирующих стабильность для инвесторов и обеспечивающих развитие инфраструктуры.



В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представители Федеральной антимонопольной службы, Ростехнадзора, субъектов РФ, научного, отраслевого и экспертного сообщества.