Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В новых регионах дорожные работы пройдут на 576 км региональной и местной сети

3 апреля 2024, 13:45 309 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

В 2024 году в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях дорожные работы пройдут на 576 км региональной и местной дорожной сети. Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на эти цели были заключены в конце прошлого года.

Так, запланированы мероприятия по замене слоев износа почти на 491 км региональных трасс и 85 км улично-дорожной сети в населенных пунктах. Также планируются работы по содержанию 20,5 тыс. км дорог.

Напомним, в 2023 году между Росавтодором и субъектами РФ были подписаны меморандумы о взаимодействии, которые стали одним из ключевых шагов на пути к приведению дорожной деятельности в этих регионах в соответствие с российской законодательной и нормативно-правовой базой. Документы включали планы работ по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также искусственных сооружений на них.

В феврале 2024 года в Росавтодоре прошли совещания с проектными командами новых регионов, в ходе которых пятилетние программы работ были актуализированы. В ближайшее время состоится подписание дополнительных соглашений к меморандумам. В них будут отражены ключевые показатели развития дорожного хозяйства до 2028 года включительно, планируемый перечень работ и объемы их финансирования.

Так, в Луганской Народной Республике в 2024 году заменят слои износа на 194 км региональных трасс.

В Херсонской области предусмотрены мероприятия по замене более чем 98 км слоев износа и обновлению 20 км улично-дорожной сети. Подрядные организации уже приступили к работам.

«С возвращением на историческую Родину качество и безопасность дорог в области стало улучшаться. Благодаря ощутимой федеральной поддержке, бесценному опыту коллег из Росавтодора нам удается решать задачи, которые поначалу казались невыполнимыми. Только в прошлом году мы обновили покрытие на 110,7 км региональных трасс», — подчеркнул министр транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области Александр Балышев.

В Донецкой Народной Республике в 2024 году работы по замене слоев износа выполнят на 41 км региональных трасс. Кроме того, обновят 30 км улично-дорожной сети. Работы пройдут в ряде населенных пунктов.

«Это дороги, которые не видели ремонта десятки лет и сегодня остро нуждаются в восстановлении. Основной приоритет при выборе объектов отдали улицам, исходя из обращений граждан и фактического состояния покрытия. На сегодняшний день работы уже начались в Макеевке. По одной из улиц восстановление близится к завершению, еще по трем — производятся работы. Буквально на каждом объекте видим отклик граждан — пешеходов и автомобилистов, которые отмечают позитивные изменения в состоянии дорожной сети и от души благодарят за поддержку органы власти и Росавтодор. Восстановление дорог дает жителям позитивный импульс к мирной жизни. Они видят, как налаживается сообщение, обеспечивается безопасность движения, и работа эта не останавливается», — рассказал министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.

В Запорожской области заменят слои износа на 157 км региональных дорог и 35 км улично-дорожной сети населенных пунктов.

Обсудить на форуме
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
03.04.2024
"Россети Ленэнерго" призывают потребителей быть бдительными и остерегаться мошенников
03.04.2024
Рекордное количество гостей, полезное общение и море позитивных эмоций – как прошел День клиента IEK в Краснодаре
03.04.2024
ЕАО выделит 675,4 млн на ремонт автодороги от Биробиджана до села Ленинское
03.04.2024
Получен сертификат соответствия на контрольные кабели, выпускаемые для объектов использования атомной энергии
03.04.2024
"Сколково" расширяет присутствие в трех регионах России
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно