В 2024 году в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях дорожные работы пройдут на 576 км региональной и местной дорожной сети. Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на эти цели были заключены в конце прошлого года.

Так, запланированы мероприятия по замене слоев износа почти на 491 км региональных трасс и 85 км улично-дорожной сети в населенных пунктах. Также планируются работы по содержанию 20,5 тыс. км дорог.

Напомним, в 2023 году между Росавтодором и субъектами РФ были подписаны меморандумы о взаимодействии, которые стали одним из ключевых шагов на пути к приведению дорожной деятельности в этих регионах в соответствие с российской законодательной и нормативно-правовой базой. Документы включали планы работ по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также искусственных сооружений на них.

В феврале 2024 года в Росавтодоре прошли совещания с проектными командами новых регионов, в ходе которых пятилетние программы работ были актуализированы. В ближайшее время состоится подписание дополнительных соглашений к меморандумам. В них будут отражены ключевые показатели развития дорожного хозяйства до 2028 года включительно, планируемый перечень работ и объемы их финансирования.

Так, в Луганской Народной Республике в 2024 году заменят слои износа на 194 км региональных трасс.

В Херсонской области предусмотрены мероприятия по замене более чем 98 км слоев износа и обновлению 20 км улично-дорожной сети. Подрядные организации уже приступили к работам.

«С возвращением на историческую Родину качество и безопасность дорог в области стало улучшаться. Благодаря ощутимой федеральной поддержке, бесценному опыту коллег из Росавтодора нам удается решать задачи, которые поначалу казались невыполнимыми. Только в прошлом году мы обновили покрытие на 110,7 км региональных трасс», — подчеркнул министр транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области Александр Балышев.

В Донецкой Народной Республике в 2024 году работы по замене слоев износа выполнят на 41 км региональных трасс. Кроме того, обновят 30 км улично-дорожной сети. Работы пройдут в ряде населенных пунктов.

«Это дороги, которые не видели ремонта десятки лет и сегодня остро нуждаются в восстановлении. Основной приоритет при выборе объектов отдали улицам, исходя из обращений граждан и фактического состояния покрытия. На сегодняшний день работы уже начались в Макеевке. По одной из улиц восстановление близится к завершению, еще по трем — производятся работы. Буквально на каждом объекте видим отклик граждан — пешеходов и автомобилистов, которые отмечают позитивные изменения в состоянии дорожной сети и от души благодарят за поддержку органы власти и Росавтодор. Восстановление дорог дает жителям позитивный импульс к мирной жизни. Они видят, как налаживается сообщение, обеспечивается безопасность движения, и работа эта не останавливается», — рассказал министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.

В Запорожской области заменят слои износа на 157 км региональных дорог и 35 км улично-дорожной сети населенных пунктов.