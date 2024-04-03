В Краснодаре состоялся первый в 2024 году День клиента IEK. Число его участников побило все рекорды — более 550 наших клиентов и партнеров прибыли из 12 городов юга России. Многие из них провели в пути не один час. Гостей ждал целый день выступлений экспертов и мастер-классов, а также общение с коллегами, обмен опытом и интересные знакомства.

День клиента IEK стартовал с приветственных выступлений и розыгрыша призов за регистрацию. Прямо на сцене мы выбрали самых удачливых гостей, которые получили приятные и полезные сувениры в новом, ярком фирменном стиле IEK GROUP.

Наши эксперты рассказали о решениях IEK в промышленности, строительстве и торговле. Всего за 7 часов нам нужно было познакомить гостей с продукцией компании, представить новинки и сервисы, а ещё ответить на все вопросы клиентов. И мы справились с задачей! Об этом свидетельствуют ваши позитивные отзывы, улыбки и слова благодарности в конце дня.

Мастер-классы завоевали сердца всех, включая самых юных посетителей мероприятия. Электромонтажники испытывали в деле нашу продукцию: собирали квартирный щит, монтировали розетки и выключатели, настраивали оборудование автоматизации и прокладывали линии связи. Любителей творчества заинтересовал фигурный монтаж неоновой ленты. Хитом мероприятия стал тест-драйв для батареек IEK: утром их установили в радиоуправляемые машинки, и до вечера «электрокары» без перерывов и сбоев катались под управлением гостей.

Но главная ценность мероприятия — это общение с гостями и неподдельный интерес к нашей компании. Спасибо Краснодару за яркие эмоции, плодотворный диалог и позитив!

А впереди День клиента в Санкт-Петербурге — до встречи 15 мая 2024 года!