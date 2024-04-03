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"Россети Ленэнерго" призывают потребителей быть бдительными и остерегаться мошенников

3 апреля 2024, 14:30 312 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Ленэнерго

«Россети Ленэнерго» предупреждают абонентов об участившихся случаях телефонного мошенничества. Под видом сотрудников энергокомпании злоумышленники выманивают персональные данные потребителей.

Жителям поступают звонки от мошенников, которые представляются работниками «Россети Ленэнерго», с предложением оформить пенсионерам скидку в размере 15% на оплату электроэнергии. При этом злоумышленники просят назвать паспортные данные якобы для постановки в электронную очередь на получение льготы. Обращаем внимание, что сотрудники компании не звонят потребителям с предложением оформления таких услуг. Не поддавайтесь на уловки мошенников!

Сообщить о возможных незаконных действиях можно по телефону контакт-центра «Россети Ленэнерго» 8-800-220-0-220.

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Метки: МОШЕННИЧЕСТВО, РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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