«Россети Ленэнерго» предупреждают абонентов об участившихся случаях телефонного мошенничества. Под видом сотрудников энергокомпании злоумышленники выманивают персональные данные потребителей.

Жителям поступают звонки от мошенников, которые представляются работниками «Россети Ленэнерго», с предложением оформить пенсионерам скидку в размере 15% на оплату электроэнергии. При этом злоумышленники просят назвать паспортные данные якобы для постановки в электронную очередь на получение льготы. Обращаем внимание, что сотрудники компании не звонят потребителям с предложением оформления таких услуг. Не поддавайтесь на уловки мошенников!

Сообщить о возможных незаконных действиях можно по телефону контакт-центра «Россети Ленэнерго» 8-800-220-0-220.