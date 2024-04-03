Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представляет разработки для обеспечения безопасности на выставке «Экспотехностраж», которая проходит с 3 по 5 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге. Экспозиция включает изделия, которые предназначены для обнаружения и распознавания людей, наблюдения за охраняемыми территориями и объектами. Все разработки объединены общей тематикой – обеспечение безопасности общества и государства.

«На конгрессно-выставочной площадке Северо-Западного федерального округа мы показываем передовое оборудование для предотвращения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека. Предложенные здесь решения разнообразны – они созданы для мониторинга местности, поиска людей или обнаружения техники. Работают устройства на земле, на воде и в воздухе», – отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Ключевое место в экспозиции «Швабе» занимает дрон с тепловизионным каналом БПЛА400Т. Применять его можно для разведки местности, в том числе в целях поиска людей в лесных массивах. Независимо от времени суток разработка обнаружит человека на дистанции до 400 метров. Дальность полета дрона достигает 6 км, а время его беспрерывной работы составляет 50 минут.

Еще одно устройство холдинга, которое можно применять для поиска людей, – камера коротковолнового инфракрасного диапазона SWIR. Она эффективна в условиях недостаточной видимости, в том числе в сильно задымленной местности или на воде.

Безопасность на объектах критической инфраструктуры поможет обеспечить представленный на выставке оптико-электронный комплекс дальнего круглосуточного видеонаблюдения «Астрон-3В». Его тепловизионные матрицы обеспечивают хорошую детализацию изображения и позволяют обнаружить фигуру человека на расстоянии до 6 км. Управляется комплекс дистанционно и подходит для мониторинга государственной границы, участков трубопроводов и линий электропередачи.

Участники выставки также могут узнать о преимуществах ручной активно-импульсной телевизионной камеры «Призрак-М». Она разработана для всепогодного круглосуточного видеонаблюдения за охраняемыми объектами, границами, акваториями и воздушным пространством. Камера способна обнаружить встречное оптическое наблюдение, в том числе через тонированные стекла автомобилей и зданий.

Кроме того, специалисты холдинга расскажут об интроскопе, который выявляет запрещенные предметы в багаже и ручной клади. Установка сканирует сумки или посылки весом до 160 кг без вскрытия.

В рамках выставки также представлена прицельная оптика холдинга. Ее разместили на оружии концерна «Калашников». В линейке – коллиматорные и оптические прицелы постоянной и переменной кратности.

Среди них – панкратический прицел ПО 3-10х40 СМ, предназначенный для установки на оружие калибром до .338 включительно. Высококачественная оптика с антибликовым покрытием позволяет вести стрельбу без использования тактических очков при ярком солнечном свете.

Здесь же можно ознакомиться с коллиматором закрытого типа ПКУ-2М, который создан с применением технологии высокого контраста – светоделительное покрытие обеспечивает высокую яркость прицельного знака и при этом не искажает цветопередачу фона.

Выставка «Экспотехностраж» проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Ее организаторы – Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации и правительство Санкт-Петербурга.

Холдинг «Швабе» на мероприятии представляют Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон», Новосибирский приборостроительный завод, Государственный научный центр РФ НПО «Орион», НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, Московский завод «Сапфир», Красногорский завод им. С.А. Зверева и Лыткаринский завод оптического стекла.

С разработками предприятий можно ознакомиться в составе коллективной экспозиции Госкорпорации Ростех.