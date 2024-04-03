"Сколково" расширяет присутствие в трех регионах России

Новые региональные представители «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) появились в Калининградской и Тульской областях, а в Волгограде планируется запуск регионального оператора «Сколково» на базе строящегося Технопарка «Сталинград». Подписание соглашений о сотрудничестве с регионами прошло в рамках пятой юбилейной конференции Skolkovo Regions.

Подписано трехстороннее соглашение о создании регионального оператора «Сколково» на базе Технопарка «Сталинград» в Волгоградской области. Подписантами со стороны Правительства Волгоградской области, «Сколково» и Технопарка «Сталинград» стали:

Заместитель Губернатора Волгоградской области Анна Писемская ;

; Вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин ;

; Генеральный директор Технопарка «Сталинград» Алексей Цуканов.

Статус регионального представителя «Сколково» на территории Калининградской области получил директор Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Лило, а региональным представителем на территории Тульской области стал генеральный директор Управляющей компании ИНТЦ «Композитная долина» Евгений Григорьев. Со стороны «Сколково» в подписании участвовал директор департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский.

Региональное развитие является одним из ключевых приоритетов работы «Сколково». На сегодняшний день экосистема включает более 4 000 технологических компаний, которые ведут свою деятельность более чем в 74 субъектах Российской Федерации. На текущий момент в 26 регионах функционируют операторы, а на территории 8 субъектов - региональные представители.

«Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – входит в число лучших молодых университетов мира. В 2022 году Research.com назвал Сколтех лучшим университетом в России по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.

Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 годом и по прогнозу к концу 2023 года превысит 500 млрд рублей. На 1 марта 2024 года число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тысяч.