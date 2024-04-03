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Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» выполнили ремонт основного и вспомогательного оборудования на девяти подстанциях класса напряжения 35, 110 кВ. Это позволило повысить надежность электроснабжения около 45 тысяч потребителей в населенных пунктах Прикубанского, Усть-Джегутинского, Зеленчукского, Карачаевского и Малокарачаевского районов Карачаево-Черкесии.
Так, ремонтные работы проведены на подстанции 110/10/6 кВ «Октябрьская», от которой электроэнергию получают социально значимые объекты в Ставропольском крае и часть населения Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Специалисты отремонтировали силовой трансформатор, трансформаторы тока и напряжения, масляные выключатели.
На питающем центре 110/35/10/6 кВ «Усть-Джегута» энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов.
Ремонт основного и вспомогательного оборудования проведен на подстанции 110/10 кВ «Сторожевая», которая обеспечивает электроэнергией жителей четырёх населенных пунктов Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, где в общей сложности проживают свыше 11 тысяч человек.
Необходимые ремонтные работы и техобслуживание оборудования, в соответствии с утвержденным графиком, в первом квартале 2024 года выполнены ещё на шести центрах питания.
«Ремонт оборудования подстанций сейчас вступает в активную фазу. Специалистам необходимо подготовить к осенне-зимнему периоду несколько тысяч единиц оборудования на 63 питающих центрах. Эта работа проводится в течение всего года, поскольку в процессе эксплуатации, особенно в период прохождения сезона высокой нагрузки на сети, износ оборудования может создать угрозу для надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей республики», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.
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