Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» выполнили ремонт основного и вспомогательного оборудования на девяти подстанциях класса напряжения 35, 110 кВ. Это позволило повысить надежность электроснабжения около 45 тысяч потребителей в населенных пунктах Прикубанского, Усть-Джегутинского, Зеленчукского, Карачаевского и Малокарачаевского районов Карачаево-Черкесии.

Так, ремонтные работы проведены на подстанции 110/10/6 кВ «Октябрьская», от которой электроэнергию получают социально значимые объекты в Ставропольском крае и часть населения Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Специалисты отремонтировали силовой трансформатор, трансформаторы тока и напряжения, масляные выключатели.

На питающем центре 110/35/10/6 кВ «Усть-Джегута» энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов.

Ремонт основного и вспомогательного оборудования проведен на подстанции 110/10 кВ «Сторожевая», которая обеспечивает электроэнергией жителей четырёх населенных пунктов Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, где в общей сложности проживают свыше 11 тысяч человек.

Необходимые ремонтные работы и техобслуживание оборудования, в соответствии с утвержденным графиком, в первом квартале 2024 года выполнены ещё на шести центрах питания.