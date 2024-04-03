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Специалисты "Россети Северный Кавказ" в Карачаево-Черкесии выполнили ремонт оборудования девяти ключевых подстанций

3 апреля 2024, 17:44 230 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» выполнили ремонт основного и вспомогательного оборудования на девяти подстанциях класса напряжения 35, 110 кВ. Это позволило повысить надежность электроснабжения около 45 тысяч потребителей в населенных пунктах Прикубанского, Усть-Джегутинского, Зеленчукского, Карачаевского и Малокарачаевского районов Карачаево-Черкесии.

Так, ремонтные работы проведены на подстанции 110/10/6 кВ «Октябрьская», от которой электроэнергию получают социально значимые объекты в Ставропольском крае и часть населения Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Специалисты отремонтировали силовой трансформатор, трансформаторы тока и напряжения, масляные выключатели.

На питающем центре 110/35/10/6 кВ «Усть-Джегута» энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов.

Ремонт основного и вспомогательного оборудования проведен на подстанции 110/10 кВ «Сторожевая», которая обеспечивает электроэнергией жителей четырёх населенных пунктов Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, где в общей сложности проживают свыше 11 тысяч человек.

Необходимые ремонтные работы и техобслуживание оборудования, в соответствии с утвержденным графиком, в первом квартале 2024 года выполнены ещё на шести центрах питания.  

«Ремонт оборудования подстанций сейчас вступает в активную фазу. Специалистам необходимо подготовить к осенне-зимнему периоду несколько тысяч единиц оборудования на 63 питающих центрах. Эта работа проводится в течение всего года, поскольку в процессе эксплуатации, особенно в период прохождения сезона высокой нагрузки на сети, износ оборудования может создать угрозу для надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей республики», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, КЧР
Отрасль: Электроэнергетика 

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