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Безопасные для окружающей среды полиолефины, предназначенные для использования в кабельной промышленности

4 апреля 2024, 09:00 146 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельная промышленность стремится разрабатывать продукты и решения с пониженным углеродным следом, которые способны сокращать выбросы в процессе производства и на этапах использования.

Для достижения этой цели испанская компания Repsol разработала и предлагает потребителям широкий ассортимент полиолефинов, которые способствуют улучшению экологических свойств продуктов, выпускаемых в кабельной промышленности и удовлетворяют потребности потребителей в повышении экологичности кабельной продукции.

В дополнение к линейке из 42 марок продуктов для производства кабелей (mLLDPE, HDPE, LDPE, EVA, EBA и PP) компания Repsol выпустила альтернативные материалы на основе биологического и переработанного сырья, а также три новые марки, в состав которых входят механически переработанные пластмассовые отходы. Новые материалы в линейке Repsol Reciclex® для кабельного производства не только способствуют сокращению углеродного следа, но также помогают удовлетворять растущий спрос на экологически чистые продукты. В линейку Reciclex входит полиэтилен низкой плотности (LDPE) и металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности (mLLDPE) с содержанием материалов вторичной механической переработки, полученных из потребительских пластмассовых отходов (PCR), составляющим от 55 до 70 процентов. Эти продукты сертифицированы на соответствие стандарту Recyclass.

Три продукта, имеющие сертификат ISCC Plus, представляют собой полиолефины, на 100 процентов характеризующиеся замкнутым циклом производства, полученные путём химической переработки; полиолефины биологического происхождения первого поколения, полученные из экологически чистых культур; полиолефины второго поколения на основе биологического сырья, полученные из органических отходов.

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Метки: Repsol
Отрасль: Материалы для КПП Кабельная промышленность 

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