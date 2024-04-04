Дата-центр появится на западе столицы

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На Очаковском шоссе планируется построить центр обработки данных. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Цифровизация коснулась многих сфер жизни людей и большого количества направлений бизнеса, поэтому чрезвычайно важно планомерно развивать инфраструктуру и создавать все необходимые условия для этого. Так, на западе Москвы планируется построить центр обработки данных общей площадью 13 тысяч квадратных метров», — объяснил Андрей Бочкарёв.
По словам главы Стройкомплекса, здание будет высотой шесть этажей, в нем сможет разместиться различное серверное и сетевое оборудование.
Как пояснила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская, были внесены изменения в Правила землепользования и застройки, позволяющие проработать перспективное строительство данного объекта.
«Дата-центр планируется разместить на земельном участке площадью 0,7 гектара. На территории предлагается организовать 17 парковочных мест», — уточнила Юлиана Княжевская.
Участок для строительства расположен в районе Очаково-Матвеевское по адресу: Очаковское шоссе, земельный участок 14 (ЗАО).
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