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Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел заседание специального оперативного Штаба по повышению защищенности энергокомплекса и противодействию новым угрозам.
Глава энергокомпании подчеркнул, что характер и горизонт внешних воздействий значительно изменился. Энергетикам необходимо не только наращивать готовность к нештатным ситуациям, но и расширять способы и методы антитеррористической борьбы. Были заслушаны предложения руководителей приграничных филиалов, блока безопасности, а также департамента ИТ о дополнительных средствах защиты энергетической инфраструктуры и персонала.
На Штабе принято решение о введении предложенных защитных мероприятий, дооборудовании техникой и об усилении мер по обеспечению безопасности работников компании.
«Возросший уровень внешних воздействий требует от энергетиков повышенной готовности и принятия дополнительных решений для обеспечения безопасности. Именно безусловное, четкое и полное исполнение всех разработанных мероприятий помогает сохранять жизнь и здоровье сотрудников и надежность электроснабжения потребителей – это наш главный приоритет. Благодарю руководителей филиалов и наш персонал,которые в непростых условиях и с риском для жизни продолжают мужественно и стойко ежедневно выполнять свою работу», – сказал Игорь Маковский.
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