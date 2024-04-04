Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел заседание специального оперативного Штаба по повышению защищенности энергокомплекса и противодействию новым угрозам.

Глава энергокомпании подчеркнул, что характер и горизонт внешних воздействий значительно изменился. Энергетикам необходимо не только наращивать готовность к нештатным ситуациям, но и расширять способы и методы антитеррористической борьбы. Были заслушаны предложения руководителей приграничных филиалов, блока безопасности, а также департамента ИТ о дополнительных средствах защиты энергетической инфраструктуры и персонала.

На Штабе принято решение о введении предложенных защитных мероприятий, дооборудовании техникой и об усилении мер по обеспечению безопасности работников компании.