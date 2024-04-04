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Игорь Маковский провел специальный Штаб по повышению уровня защищенности энергообъектов и персонала компании

4 апреля 2024, 09:36 114 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Центр»

Фото: ПАО «Россети Центр»

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел заседание специального оперативного Штаба по повышению защищенности энергокомплекса и противодействию новым угрозам.

Глава энергокомпании подчеркнул, что характер и горизонт внешних воздействий значительно изменился. Энергетикам необходимо не только наращивать готовность к нештатным ситуациям, но и расширять способы и методы антитеррористической борьбы. Были заслушаны предложения руководителей приграничных филиалов, блока безопасности, а также департамента ИТ о дополнительных средствах защиты энергетической инфраструктуры и персонала.

На Штабе принято решение о введении предложенных защитных мероприятий, дооборудовании техникой и об усилении мер по обеспечению безопасности работников компании.

«Возросший уровень внешних воздействий требует от энергетиков повышенной готовности и принятия дополнительных решений для обеспечения безопасности. Именно безусловное, четкое и полное исполнение всех разработанных мероприятий помогает сохранять жизнь и здоровье сотрудников и надежность электроснабжения потребителей – это наш главный приоритет. Благодарю руководителей филиалов и наш персонал,которые в непростых условиях и с риском для жизни продолжают мужественно и стойко ежедневно выполнять свою работу», – сказал Игорь Маковский.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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