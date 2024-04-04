Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» в текущем году выполнят ремонт более 11 км линий электропередачи (ЛЭП) в распределительной сети 0,4-10 кВ и оборудования 20 трансформаторных подстанций в Аксайском районе Ростовской области. Это позволит повысить надежность электроснабжения самого густонаселенного муниципального образования, на территории которого проживает более 123 тысяч человек.

Энергетики отремонтируют 6,7 км ЛЭП «низкого» напряжения, по которым электроэнергия поступает непосредственно в жилые дома, заменят 35 опор. Обновлению в течение года подлежат также 170 изоляторов, 4,4 км голого провода ЛЭП 0,4-10 кВ. Вместо него энергетики смонтируют более надежный и безопасный самонесущий изолированный провод. Его использование позволяет значительно повысить надежность электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии. Планируется расчистить от растительности 38 га трасс линий электропередачи.

Основные ремонтные работы пройдут в станицах Грушевская, Мишкинская и Старочеркасская, хуторах Александровка, Ленина, Пчеловодный, Большой Лог, Махин, поселке Темерницкий.

Выполнение ремонтной программы позволит обеспечить надежное и безаварийное функционирование линий электропередачи и оборудования подстанций, и тем самым повысить безопасность его эксплуатации в периоды сложных погодных условий, пиковых нагрузок.