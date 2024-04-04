С 3 по 5 апреля 2024 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» проходит Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности ( ТЭФ-2024 ).

Мероприятие традиционно проходит при поддержке Правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» и АНО «Казань Экспо».

В рамках деловой программы форума Филиал АО СО ЕЭС» РДУ Татарстана провел круглый стол «Технологии современной энергосистемы». Одна из тем круглого стола – внедрение автоматизированных систем управления в электроэнергетике. Андрей Лисицын, директор по противоаварийной автоматике, системам управления и релейной защите АО «НТЦ ЕЭС», рассказал о внедрении системы мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ), как активном элементе управления режимами и уставками противоаварийной автоматики (ПА), на примере решения, внедренного в АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

В докладе раскрыты задачи и технические требования к созданию СМЗУ, архитектура и структура программно-аппаратного комплекса, основные элементы расчетного цикла, использование результатов расчетов СМЗУ для управления режимами в ДЦ АО «СО ЕЭС». Кроме того, в выступлении прозвучали технические и экономические эффекты созданной технологии автоматических расчетов запасов устойчивости и перспективы ее развития в объединенных энергосистемах России.

В своем выступлении Андрей Лисицын отметил, что автоматика разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ) является одним из видов локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ) и, следовательно, обладает одним из недостатков, присущим данному типу автоматики – ее настройка выполняется на основании предварительно выполненных расчетов и может быть неоптимальной для текущей схемно-режимной ситуации. При выборе настройки ЛАПНУ необходимо обеспечить ее универсальность: уставки и объем разгрузки должны отвечать как нормальной, так и всей совокупности ремонтных схем (за исключением тех, для которых предусматриваются специальные ремонтные ступени автоматики), и защищать энергосистему в самых неблагоприятных условиях.

Но, тем не менее, из-за своей простоты она применяется весьма широко. Несмотря на отмеченные недостатки во многих случаях удается подобрать удовлетворительную настройку автоматики, ограничивающую ее возможные излишние срабатывания.

Андрей Лисицын подчеркнул, что в связи с активным внедрением СМЗУ в рамках цифровизации энергетики Системным оператором расширяются возможности использования в электроэнергетике передовых цифровых технологий. Появляется возможность применения СМЗУ в качестве инструмента для выбора настройки устройств не только режимной, но и противоаварийной автоматики. Например, в настоящее время СМЗУ уже используется для настройки автоматического регулирования частоты и активной мощности (АРЧМ) и выполняемые в СМЗУ расчеты могут быть использованы для выбора уставок АРПМ. Таким образом, можно обеспечить устройство АРПМ более актуальной настройкой и получаемые значения максимально допустимых перетоков (МДП) будут автоматически проверены на обеспеченность противоаварийной автоматикой.

Основной принцип предлагаемого способа заключается в том, что СМЗУ в цикле расчёта дополнительно должна рассчитывать уставки срабатывания устройств АРПМ и передавать их по каналам связи к этим устройствам. Это позволяет уменьшить число излишних срабатываний устройств АРПМ, а также обеспечить необходимую надежность работы энергооборудования, так как эти уставки рассчитываются СМЗУ в режиме реального времени для текущей схемно-режимной ситуации.

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О технологии СМЗУ

Разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с Системным оператором Единой энергетической системы программно-технический комплекс, выводящий процесс расчета максимально допустимых перетоков на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета величины МДП в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

На сегодняшний день СМЗУ активно внедряется АО «СО ЕЭС» в рамках повышения степени использования пропускной способности сети.