В Челябинске строят межуниверситетский кампус мирового уровня

На втором этапе строительства возведут шесть современных гостиниц для преподавателей. Три семиэтажных постройки вмесят до 90 жильцов, а в шестнадцатиэтажных корпусах смогут разместиться до 315 человек. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий.

«В одноместных и двухместных номерах предусмотрен отдельный санузел, а также рабочие зоны. В смежных помещениях оборудуют общие кухни. На последнем этаже семиэтажных корпусов запроектированы номера с лоджиями, также на данном этаже предусмотрена общая лоджия с выходом из гостиной. Помимо жилых комнат в гостиницах выделят место для коворкингов, кафе, магазинов, помещений для пунктов выдачи товаров. Научно-образовательный комплекс станет воплощением концепта «город в городе», – рассказала главный эксперт проекта Анна Пьянкова.

Основная конструкция всех зданий кампуса – железобетон. Перегородки выполнят из кирпича, также запроектированы высокотехнологичные вентилируемые фасады. Их композиционное решение будет реализовано с использованием объемной пластики.

Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске объединит ведущие вузы региона и позволит использовать уникальную лабораторную и образовательную инфраструктуру. Проект реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Генеральный проектировщик – ООО «Голос.Строительство». Застройщик – ООО «Челябинская концессионная компания».