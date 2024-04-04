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В Челябинске строят межуниверситетский кампус мирового уровня

4 апреля 2024, 14:30 327 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ООО «Челябинская Концессионная Компания»

Фото: ООО «Челябинская Концессионная Компания»

На втором этапе строительства возведут шесть современных гостиниц для преподавателей. Три семиэтажных постройки вмесят до 90 жильцов, а в шестнадцатиэтажных корпусах смогут разместиться до 315 человек. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий.

«В одноместных и двухместных номерах предусмотрен отдельный санузел, а также рабочие зоны. В смежных помещениях оборудуют общие кухни. На последнем этаже семиэтажных корпусов запроектированы номера с лоджиями, также на данном этаже предусмотрена общая лоджия с выходом из гостиной. Помимо жилых комнат в гостиницах выделят место для коворкингов, кафе, магазинов, помещений для пунктов выдачи товаров. Научно-образовательный комплекс станет воплощением концепта «город в городе», – рассказала главный эксперт проекта Анна Пьянкова

Основная конструкция всех зданий кампуса – железобетон. Перегородки выполнят из кирпича, также запроектированы высокотехнологичные вентилируемые фасады. Их композиционное решение будет реализовано с использованием объемной пластики.

Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске объединит ведущие вузы региона и позволит использовать уникальную лабораторную и образовательную инфраструктуру. Проект реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Генеральный проектировщик – ООО «Голос.Строительство». Застройщик – ООО «Челябинская концессионная компания».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство 

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