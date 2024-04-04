Ремонт выполнят на двух участках с 229-го по 233-й км и с 279-го по 285-й км в Ольховатском и Подгоренском районах.

Здесь восстановят покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона с устройством основания и нижнего слоя покрытия из органоминеральной и горячей асфальтобетонной смесей соответственно. Также отремонтируют обочины, пересечения и примыкания, нанесут термопластиковую разметку с добавлением светоотражающих гранул. На участке с 229-го по 233-й км отремонтируют автобусную остановку, а на отрезке с 279-го по 285-й км организуют водоотвод с проезжей части. После ремонта ширина проезжей части увеличится до 9 м.

Большой объем работ в этом году предусмотрен на мосту через ручей на 241-м км трассы М-2 «Крым», соединительная дорога «Белгород – М-4 «Дон» и подходах к нему в районе Шапошниковки Ольховатского района. Специалисты заменят плиты пролетных строений, восстановят опоры искусственного сооружения, укрепят конусы береговых опор монолитным бетоном. На объекте также выполнят устройство нового гидроизоляционного слоя, дорожной одежды, барьерного и перильного ограждений. В качестве экологической меры предусмотрено устройство локальных очистных сооружений. Габарит проезжей части моста увеличится с 10,2 до 11,5 м, что будет соответствовать параметрам II категории. Кроме того, в ходе работ увеличат и грузоподъемность искусственного сооружения.

*** В оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Воронежской области находятся участки федеральных дорог общей протяженностью более 523 км: Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий», Р-193 Воронеж – Тамбов, Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (подъезд к г. Саратов), М-2 «Крым», соединительная дорога «Белгород – М-4 «Дон», А-134 «Подъезд от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Воронежу».