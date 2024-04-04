Инвестор из структуры группы компаний «Абсолют» построит офисный центр в деревне Ликова поселения Внуковского ТиНАО. Благодаря реализации проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в округе будет создано не менее шести тысяч рабочих мест. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«По проекту на Омской улице в деревне Ликове возведут современное разноэтажное офисное здание в стиле хай-тек с четырьмя входами. На территории бизнес-центра появится благоустроенный внутренний двор, где разместят малые архитектурные формы, и места для отдыха. После ввода объекта в эксплуатацию найти работу рядом с домом смогут не менее шести тысяч жителей ТиНАО», – рассказал Владислав Овчинский.

Площадь офисного центра составит не менее 40 тысяч квадратных метров. Для удобства арендаторов и гостей в здании предусмотрены подземный и открытый паркинг общей вместимостью более 500 машино-мест.

По программе создания МПТ инвестор построит в поселении Внуковском ТиНАО два деловых комплекса общей площадью около 75 тысяч квадратных метров, где будет создано более 10,5 тысячи рабочих мест. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2025–2026 годах.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 80 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди объектов – промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,2 триллиона рублей, что позволит создать более 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

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