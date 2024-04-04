Также в областном центре появится распределительный центр площадью 160 тысяч квадратных метров.

Омское предприятие планирует построить в Кировском округе Омска оздоровительный комплекс на 360 человек общей площадью более 7 тыс. кв.м. Проект одобрили на инвестиционном комитете, который возглавляет Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Как сообщил инвестор, проект рассчитан не только на жителей региона, но и на бизнес-туристов, гостей Омской области. Объём инвестиций оценивается в более чем 700 млн рублей. В результате реализации проекта будет создано 280 рабочих мест. Предусмотрен поэтапный ввод объекта в эксплуатацию. Окончание строительных работ запланировано в следующем году, оборудование и открытие второго этажа – в 2026, третьего этажа – в 2027 году. Согласно проекту, комплекс включает услуги SPA, бассейн, прочие косметические и косметологические услуги, ресторан. Реализация проекта позволит увеличить поступления в консолидированный бюджет Омской области.

Также на заседании обсуждался ход реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию логистического парка. Первая этап - строительство логического комплекса «Солнечный» активно реализуется. А сегодня речь шла о возведении второго этапа - логистического комплекса «Звездный». Объём инвестиций в проект превышает 7 млрд рублей. В результате реализации проекта планируется создание более 2 тысяч рабочих мест.

«На заседании областного инвестиционного комитета поддержали проект строительства в Омске многофункционального банно-оздоровительного комплекса. Омский инвестор планирует построить в Кировском округе Омска оздоровительный комплекс на 360 человек. Объём инвестиций в проект оценивается более чем в 700 млн рублей. В результате реализации будет создано 280 рабочих мест. Кроме того, инвестор, реализующий проект по строительству логопарка «Солнечный», сообщил о возведении второго логического комплекса - «Звездный». Объём инвестиций в проект превышает 7 млрд рублей. В результате его реализации планируется создание более 2 тысяч рабочих мест. Распределительный центр площадью 160 тысяч квадратных метров построят для нужд компании «Сберлогистик». Строительство планируется завершить в 2026 году», - отметил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Глава региона Виталий Хоценко определил Инвесткомитет единой площадкой принятия решений по сопровождению масштабных инвестиционных проектов.

Агентству развития и инвестиций Омской области и Министерству экономики поручен сбор полного пакета документов по каждому проекту с анализом их эффективности и подготовка сервисных предложений бизнесу.

Заседания Инвестиционного комитета Омской области проводятся ежемесячно.