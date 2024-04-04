11 инновационных проектов получили грантовую поддержку из Фонда содействия инновациям, созданного Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова совместно с предприятиями «ВНИИР» и «ВНИИР-Прогресс», входящими в Группу компаний «АБС Электро». Все проекты планируется завершить в текущем году, для этого командам на выполнение работ выделено 18 млн. руб.

Грантовое финансирование является конкурсным и направлено на поддержку перспективных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также на решение существующих технических задач предприятий «АБС Электро» и ЧувГу.

«Поддержка науки и молодых ученых – важнейший приоритет стратегического развития нашей страны и региона. Сегодня стоит задача активизировать процессы импортозамещения. А значит, необходимы новые отечественные технологии и современная научная база. Для «АБС Электро» это задача является одной из главных», – отметил генеральный директор АО «ВНИИР-Прогресс» Владислав Костин.

На конкурс было представлено двенадцать проектов, из которых экспертная комиссия отобрала одиннадцать: «Исследование, формирование и апробация методологии разработки безопасного программного обеспечения», «Анализ современного состояния и перспектив развития низковольтной коммутационной аппаратуры ведущих мировых фирм для выработки предложений по постановке новых ОКР», «Исследование модели угроз и способов борьбы с киберугрозами в системах обеспечения единого времени АСУ ТП электрических подстанций», «Разработка учебного стенда для исследовательских испытаний автоматических выключателей» и др.

Работы будут выполняться проектными командами из числа сотрудников АО «ВНИИР» и АО «ВНИИР-Прогресс», студентов и ученых пяти факультетов ЧувГУ. Годом ранее в конкурсе принимало участие два факультета университета, а финансирование получило девять проектов на общую сумму 10 млн рублей.

ГК «АБС Электро» объединяет многопрофильные предприятия, которые занимаются разработкой и производством широкого спектра электротехнического оборудования, внедрением систем автоматизации и защиты, проектированием, строительством, инженерным оснащением и комплектацией энергообъектов, а также предлагают комплексные решения для нефтяной, газовой, нефтехимической, энергетической, атомной, металлургической, горнодобывающей, судостроительной, транспортной и других отраслей промышленности.

Портфель реализованных проектов «АБС Электро» включает свыше 100 проектов генерального подряда, включая поставку первичного оборудования, а также более 3000 проектов по поставке вторичного оборудования и внедрению систем автоматизации.

Производственные площадки и офисы ГК «АБС Электро» располагаются в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге.

www.abselectro.com

Фонд содействия инновациям учрежден в 2023 году АО «ВНИИР» (входит в Группу компаний «АБС Электро») и Чувашским государственным университетом им. И.Н. Ульянова. Среди ключевых задач фонда – стимулирование обучающихся университета в стремлении к научно-техническому творчеству; возможность воплощения инновационных идей в конкретные продуктовые разработки, действующие модели и опытные образцы для последующей их апробации в реальных условиях; увеличение числа обучающихся и работников предприятий АБС Электро, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности.