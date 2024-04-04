За последние 10 лет при содействии «Россетей» и профильных министерств в электроэнергетике появились группы отечественной продукции, которые до недавнего времени полностью импортировались. Об этом рассказал Первый заместитель Генерального директора компании Андрей Муров на заседании Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» на полях Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024).

Среди примеров – элегазовые комплектные распределительные устройства 110-220 кВ, кабель до 500 кВ, аккумуляторные батареи, оптоволокно, системы релейной защиты и автоматики. При участии сетевого комплекса продолжается освоение российскими предприятиями производства оборудования, по которому сохраняется импортозависимость.

Андрей Муров отметил, что обеспечение национального технологического суверенитета является ключевым атрибутом технической политики «Россетей». Это приобрело критически важное значение в условиях санкционных ограничений и отказа ряда зарубежных производителей от сервисного обслуживания ранее поставленной продукции.

Группа «Россети» заблаговременно подготовилась к рискам, которые реализовались за последние два года. Активная работа по импортозамещению ведется в компании с 2014 года. Сейчас доля импорта, состоящего из продукции дружественных стран, составляет менее 10%.

Корпоративный план Группы «Россети» предусматривает контроль и анализ рисков на всех стадиях поставок – от проектирования до закупок. Важное значение имеет система проверки качества (аттестации), позволившая избежать приобретения ненадлежащей продукции, в т.ч. контрафакта. В отношении сохраняющихся объемов импорта проводится анализ надежности логистических цепочек, возможностей последующего сервисного обслуживания.

В 2023 году компанией утвержден корпоративный стандарт, который направлен на стимулирование локализации продукции, базирующийся на системе критериев по отнесению продукции к отечественной.

Кроме этого, «Россети» являются заказчиком в рамках реализуемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ грантовой программы доращивания производителей оборудования. Компания также занимается разработкой собственных инновационных технологий. К этой работе планируется привлекать малые и средние предприятия в рамках утвержденной программы по развитию МСП.