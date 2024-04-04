В рамках реализации долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития города Петропавловск-Камчатский в микрорайоне Северный строится «Дальневосточный квартал». Общая площадь жилья составит 120 тыс. кв. м. Это более 2200 современных новых квартир с живописными видами на вулкан.

«Масштабный проект «Дальневосточный квартал» возводится по поручению Президента России, при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Это важный социально значимый объект. Жители Камчатки смогут приобрести жилье по всем льготным программам, которые действуют на территории Дальнего Востока. Здесь же будет реализована программа арендного жилья. Мы внимательно следим за ходом производства работ, контроль за подрядчиком осуществляется всесторонний», - отметил врио министра строительства и жилищной политики Артём Фирстов.

Планируется, что в новом микрорайоне смогут поселиться более пяти тысяч человек. Также предусмотрена социальная инфраструктура: школа и детский сад. Инвестиционный проект реализуется в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка».

«Мы вышли на объект буквально несколько месяцев назад и используем как раз зимний период для выполнения основной массы подготовительных работ для строительства первой очереди. Сейчас ведем вывоз грунта, подготовку котлованов, достраиваем технологические дороги, размещаем технологическое оборудование. Техники у нас работает в данный момент до двадцати единиц в зависимости от технологического процесса. Сейчас идет подготовка котлована для первых многоэтажных домов. Движемся по плану для того, чтобы с открытием строительного сезона приступить непосредственно к возведению», - рассказал генеральный директор ООО «Стройсистема-Маркет» Дмитрий Котов.

Ранее для реализации проекта на строительную площадку завезен и установлен бетонный завод. В начале лета начнется монтаж домов первой очереди, 29 тыс. квадратных метров жилья – 619 квартир – появятся до конца 2025 года.

«Инвестор получил значительную господдержку – землю и налоговые льготы, также будет оказана помощь в строительстве инженерной инфраструктуры. Эти инструменты помогут резиденту ТОР выполнить взятые на себя обязательства по своевременной реализации инвестиционного проекта, который обеспечит жителей Петропавловска-Камчатского современным жильем и комфортным благоустроенным пространством с социальной инфраструктурой», - заявил заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Сергей Скалий.

По информации КРДВ, в течение 2023 года были заключены соглашения сразу с несколькими девелоперами, которые по программе «Дальневосточный квартал» построят современные жилые комплексы в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Камчатском краях, Забайкалье, Республике Бурятии и в Еврейской автономной области. В их числе - крупные федеральные игроки на рынке недвижимости, ресурсы и компетенции которых будут направлены на улучшение социального климата ДФО, повышение привлекательности макрорегиона для жизни и работы.

В Дальневосточном федеральном округе в рамках реализации мастер-планов предусматривается выполнение 875 мероприятий общей стоимостью более 4,4 трлн рублей. При поддержке Минвостокразвития России, КРДВ, федеральных министерств и ведомств, региональных властей работы проходят в городах Петропавловск-Камчатский, Чита, Краснокаменск, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Корсаков, Тында, Северобайкальск, Магадан, Анадырь, Якутск, Нерюнгри, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Свободный, Белогорск, Владивосток, Артем, Большой Камень, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Биробиджан. Актуальная информация и последние новости о развитии городов Дальнего Востока собрана на сайте 25городов.рф