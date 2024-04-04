Соответствующая информация появилась в реестре разрешений, выданных министерством градостроительной политики Калининградской области.

Инвестпроект по созданию производства криогенных продуктов (газов) реализует самое «космическое» предприятие региона – опытно-конструкторское бюро «Факел». В 2022 году компания стала резидентом индустриального парка «Храброво», инфраструктура которого построена в рамках президентского национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Производственный комплекс с криогенным цехом разместится на территории в два гектара. Его продукция будет поставляться на ОКБ «Факел», другие промышленные предприятия региона, а также в медицинские учреждения.

Как отмечали в Корпорации развития Калининградской области, инвестпроект ОКБ «Факел» имеет стратегическое значение для региона, где отсутствует производство криогенных продуктов разделения воздуха полного цикла. Предприятие в «Храброво» сможет производить жидкий и газообразный азот особой чистоты I сорта, жидкий и газообразный технический кислород I сорта, а также медицинский кислород непосредственно из атмосферного воздуха.

АО «ОКБ «Факел» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») – один из мировых лидеров в разработке и изготовлении стационарных плазменных, термокаталитических двигателей, двигательных установок и механизмов ориентации для космических аппаратов. 60% орбитальной спутниковой группировки России оснащены двигателями ОКБ «Факел», доля на мировом рынке космических технологий составляет более 10%. За всю историю работы на орбиту запущено 880 космических аппаратов с продукцией ОКБ «Факел», 711 из них эксплуатируются на сегодняшний день. Показатель надёжности – ни одного отказа двигателя на орбите за всю историю.

ОКБ «Факел» осуществляет разработку изделий и технологий их производства, изготавливает изделия и проводит их испытания. Продукция выпускается штучно и малыми партиями. Многие изделия изготавливаются по уникальным технологиям, разработанным непосредственно на предприятии. На предприятии работает 1 300 человек.