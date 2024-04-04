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"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией 1,6 тыс. новых абонентов в краснодарском энергорайоне

4 апреля 2024, 14:00 332 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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Фото: ПАО «Россети Кубань»

Фото: ПАО «Россети Кубань»

 С начала 2024 года специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» обеспечили технологическое присоединение к сетям энергокомпании 1,6 тыс. потребителей в пригороде Краснодара и прилегающих к нему районах Краснодарского края и Республики Адыгея. Общий объем выданной мощности составил 45 МВт.

В числе новых абонентов – бытовые потребители, учреждения здравоохранения и культуры, школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также крупные агропромышленные предприятия Кубани и Адыгеи.

С начала 2024 года специалисты пунктов приема обращений потребителей Краснодарских электрических сетей обработали более 2,6 тыс. заявок на технологическое присоединение. Основная часть заявлений традиционно приходится на Краснодар, а также на пригородные территории. Это связано с активной жилой застройкой муниципалитетов и развитием промышленных производств.

Технологическое присоединение к сетям энергокомпании является одним из приоритетных направлений «Россети Кубань» и способствует созданию новых рабочих мест, реализации национальных проектов и повышению инвестиционной привлекательности регионов присутствия.

Краснодарские электрические сети обеспечивают электроэнергией потребителей сельских округов города Краснодара и шести прилегающих районов Краснодарского края и Республики Адыгея. В зону ответственности филиала входят пригород Краснодара, Динской, Северский, МО город Горячий Ключ Краснодарского края, а также город Адыгейск, Теучежский и Тахтамукайский районы Республики Адыгея с общей численностью населения более 1,5 млн человек. В зоне ответственности филиала – 88 подстанций 35-110 кВ и более 2150 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 5590 МВА.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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