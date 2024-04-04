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  • "Россети Северный Кавказ" установят новое экологичное коммутационное оборудование на 27 подстанциях в регионах СКФО

"Россети Северный Кавказ" установят новое экологичное коммутационное оборудование на 27 подстанциях в регионах СКФО

4 апреля 2024, 17:30 227 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Энергетики «Россети Северный Кавказ» в 2024 году заменят на подстанциях в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) 97 устаревших масляных выключателей на вакуумные аналоги.

Современное оборудование российского производства, отличающееся высокой надежностью и долговечностью, установят на 27 энергообъектах. На реализацию мероприятий, предусмотренных Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, энергокомпания направит 88 млн рублей.

Выключатели – важнейший элемент оборудования распределительных устройств подстанций. Коммутационные аппараты предназначены для включения и отключения участков электрической сети под рабочим током нагрузки, а в случае перегруза и коротких замыканий – для автоматического отключения цепей. От качества их работы зависит надежность электроснабжения потребителей и сохранность оборудования.

При выборе типа новых выключателей предпочтение было сделано в пользу вакуумных отечественного производства. Они надежны, просты в ремонте, бесшумны, имеют длительный срок эксплуатации и требуют минимальных затрат на обслуживание. Кроме того, в числе очевидных преимуществ данных устройств – компактность, пожаробезопасность, отсутствие выбросов в атмосферу масла, которые могут нанести вред экологии.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СКФО
Отрасль: Электроэнергетика 

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