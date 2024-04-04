Комплекс собственной разработки помогает персоналу автоматизировать большую часть работы по ситуационному управлению и прогнозированию рисков. Это позволяет сосредоточиться на управлении электрическими сетями. Предфинальную версию сотрудники Ситуационно-аналитического центра продемонстрировали генеральному директору «Россети Сибирь» Павлу Акилину — базовым функционалом персонал уже пользуется, остаётся внедрение дополнительных модулей и тестирование. Программно-технический комплекс поддерживает работу Ситуационно-аналитического центра компании.

Это главный «мозговой центр», куда стекается вся оперативная информация о работе сетей в регионах присутствия «Россети Сибирь» и анализируются основные риски работы электросетевого комплекса. А сам комплекс — это расширяемая и унифицированная платформа экосистемы ситуационного управления, которая интегрирована со всеми корпоративными системами — от оперативного информационного комплекса диспетчера до кадровых данных.

«Комплекс необходим, чтобы освободить специалистов от рутинной работы по сбору данных и заполнению форм. Это время важнее потратить на анализ и прогнозирование обстановки, и в результате — быструю отработку инцидентов или готовность к тому, что ещё не случилось», — отметил Павел Акилин.

Инструмент поможет диспетчерам в четырёх ключевых направлениях: мониторинге, моделировании ситуаций, планировании действий и управлении ресурсами, информационном обмене и предиктивной аналитике. Мониторинг важен, чтобы круглосуточно понимать обстановку — какие бригады доступны, насколько можно увеличить группировку сил, какая погода в каждой точке и где произошли технологические нарушения. Последнее видно, даже если это локальная проблема, о которой известно по звонку на горячую линию, отсутствию напряжения на нескольких «умных» счётчиках или посту в соцсетях.

Управление ресурсами позволяет видеть расположение бригад на карте в реальном времени, запас материалов на складах, оперативные заявки и наряды на проведение плановых или аварийно-восстановительных работ, доступность персонала с требуемыми правами и заявки энергосбытовых компаний на ограничение потребителей. Наконец, прогноз обстановки — одна из важнейших вещей в «большой электроэнергетике». Система автоматически обрабатывает данные погодной модели, информацию со спутников и гидропостов, данные потока отказов по каждой единице оборудования, предупреждения Росгидромета, зафиксированные дефекты и другие первичные данные. А на их основе предлагает варианты реакций дежурного персонала и превентивных мер для нивелирования последствий.

Причём не только в части электроэнергетики: предусмотрен обмен данными с подразделениями МЧС, другими сетевыми компаниями, Системным оператором и ситуационными центрами регионов с помощью унифицированной шины обмена данными. Отметим, оборудование и технологии в основе системы — отечественные, а алгоритмы работы комплекса разработаны и поддерживаются внутри компании. Каждый шаг внедрения снижает человеческий фактор в принятии решений, уменьшает нагрузку на дежурный персонал и помогает переходить к риск-ориентированному управлению.