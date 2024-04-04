Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги приступил к ремонту парка выключателей и разъединителей 500 кВ на подстанции 500 кВ «Помары» в Республике Марий Эл. В результате будет повышена надежность электроснабжения потребителей региона, в том числе городов Йошкар-Ола и Волжск с населением более 600 тыс. человек, а также инфраструктурных объектов ПАО «Газпром».

На объекте обновят 7 единиц оборудования. Наибольший объем работ будет выполнен по ремонтному обслуживанию 6 комплектов разъединителей 500 кВ, отвечающих за стабильную работу линии 500 кВ «ЧеГЭС – Помары», участвующей в выдаче мощности Чебоксарской ГЭС. Также будут проведены работы по ремонту выключателя 220 кВ.

Выключатели и разъединители являются ключевыми элементами коммутационного оборудования, предназначенными для отключения и включения отдельных участков электрической цепи при проведении на них ремонтных, профилактических и аварийных работ.

Подстанция 500 кВ «Помары», установленной мощностью 1002 МВА, является основным источником энергоснабжения республики Марий Эл, части Чувашской республики, а также осуществляет транзит электроэнергии с Чебоксарской ГЭС в регионы Средней Волги и центр России. Крупнейшим промышленным потребителем подстанции являются региональные предприятия ПАО «Газпром».

Всего к началу осенне-зимнего периода на подстанциях 220-500 кВ Средней Волги: в республиках Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Ульяновской и Пензенской областях специалисты компании «Россети» отремонтируют 200 единиц коммутационного оборудования.