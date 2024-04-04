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Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная -1». Причины отключения уточняются
Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. 5 из них находятся в состоянии «холодный останов», один - в состоянии «горячий останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.
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