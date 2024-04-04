Это уже 12-й участок на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино, который модернизировали в рамках II этапа развития Восточного полигона.



Железнодорожники уложили 9,5 км пути и 14 стрелочных переводов. Объём земляных работ превысил 480 тыс. м³, большая часть пришлась на выемку грунта, чтобы выровнять сложный рельеф. Для снижения обводнённости участка реконструировали 12 водопропускных труб. Кроме того, протянули более 170 км различных кабельных коммуникаций.



До конца года будет завершена реконструкция ещё на 28 перегонах от Комсомольска-на-Амуре до Ванино. Это позволит увеличить провозную способность линии к портам на берегу Татарского пролива с 40 до 82 млн тонн.

t.me/telerzd