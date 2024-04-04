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Поезда поехали по второму пути на перегоне Ландыши – Дюанка в Хабаровском крае

4 апреля 2024, 15:00 349 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: t.me/telerzd

Фото: t.me/telerzd

Это уже 12-й участок на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино, который модернизировали в рамках II этапа развития Восточного полигона.

Железнодорожники уложили 9,5 км пути и 14 стрелочных переводов. Объём земляных работ превысил 480 тыс. м³, большая часть пришлась на выемку грунта, чтобы выровнять сложный рельеф. Для снижения обводнённости участка реконструировали 12 водопропускных труб. Кроме того, протянули более 170 км различных кабельных коммуникаций.

До конца года будет завершена реконструкция ещё на 28 перегонах от Комсомольска-на-Амуре до Ванино. Это позволит увеличить провозную способность линии к портам на берегу Татарского пролива с 40 до 82 млн тонн.

t.me/telerzd

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Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, БАМ
Отрасль: Строительство 

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