Во время празднования Весеннего фестиваля (китайского нового года), когда наблюдалась высокая загруженность общественных станций для зарядки электромобилей, Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) впервые задействовала для зарядки электромобилей автономные роботизированные станции.

В зонах с самыми интенсивными транспортными потоками было задействовано двадцать автономных роботизированных станций компании Wuhan Power Supply Co. Станции управляются дистанционно и могут автономно передвигаться в пределах 2 км. На расстояние свыше 2 км станции доставляет эксплуатационный персонал.

Каждая станция мощностью 60 кВт и энергоемкостью 4 000 кВт*ч с ускоренным циклом зарядки рассчитана на зарядку 4 электромобилей одновременно и суммарно до 200 электромобилей в день. Перед запуском роботов просчитывается интенсивность движения и загруженность общественных зарядных станций. Специально созданные сервисные группы осуществляют мониторинг технического состояния роботов в круглосуточном режиме с помощью специализированной IT-платформы.

Широкое применение таких роботизированных станций на автомагистралях повышает эффективность использования электромобилей для их владельцев – согласно прогнозам количество электромобилей в Китае достигнет 30 млн единиц. Учитывая растущий спрос на инфраструктуру для зарядки, ГЭК Китая уже внедряет роботизированные станции в Тяньцзине, в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Хубэй и Фуцзянь.

Официальный сайт SGCC http://www.sgcc.com.cn