На проходящем в Казани ТЭФ-2024 директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора рассказал о взаимосвязи предоставления данных об оборудовании и его паспортных параметрах в формате cimxml и планирования перспективного развития энергосистем.

На круглом столе «Технологии современной энергосистемы» Роман Богомолов сообщил о важнейших результатах работы по унификации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов ГОСТ Р 58651 (Common information model, CIM) и перспективных направлениях развития технологии.

«На всем протяжении истории информация была одним из важнейших ресурсов общества. На современном этапе развития объемы информации кратно увеличились. Ее обработка без использования специализированных информационных систем и автоматизации процессов технически невозможна. С 2007 года Системный оператор планомерно занимается развитием CIM. В соответствии с действующей нормативной документацией этот стандарт закреплен в качестве основной технологии информационного обмена для целей оперативно-диспетчерского управления и планирования перспективного развития отрасли», – подчеркнул Роман Богомолов.

В настоящее время в отрасли обеспечивается замкнутый цикл информационного обменаи сквозной процесс цифрового объектного моделирования.

«С начала текущего года в соответствии с приказом Минэнерго РФ № 1340 от 20 декабря 2022 года все субъекты отрасли передают информацию об энергообъектах и паспортных параметрах оборудования в диспетчерские центры только в формате cimxml. Получаемые сведения Системный оператор использует для решения задач оперативно-диспетчерского управления, в том числе на основе этих данных формирует и актуализирует перспективные информационные модели энергосистем. В дальнейшем эти модели предоставляются субъектам отрасли для использования в собственных деловых процессах», – заявил директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора.

Роман Богомолов отметил необходимость обеспечить на всех стадиях жизненного цикла энергообъектов единство и неизменность присваиваемых им в процессе моделирования идентификаторов mRID. Эти уникальные коды позволяют распознать и классифицировать конкретный объект в ряду других объектов, обеспечить связность совокупности информационных моделей, эксплуатируемых субъектами отрасли, и – как следствие – логическое единство данных.

Сегодня с помощью разработанного Системным оператором специализированного облачного сервиса «Портал обмена информационными моделями с субъектами энергетики» (CIM-портал) в формате cimxml передается информация о параметрах и характеристиках оборудования, расположенного на 73,3 % энергообъектов. Ее направляют компании, ставшие участниками совместных с Системным оператором пилотных проектов по обмену данными информационных моделей – ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», АО «Концерн «Росэнергоатом», АО «СУЭНКО» и АО «Сетевая компания» (Татарстан).

Передача информации об остальных 26,7 % энергообъектов осуществляется с использованием web-форм CIM-портала, преобразующих заносимые вручную сведения в машиночитаемый формат.

«На текущий момент при приеме паспортных параметров оборудования мы полностью отказались от бумажного документооборота, переведя весь информационный обмен на «цифру», в унифицированный гостированный открытый формат, не являющийся проприетарным протоколом и применимый как во внешних, так и внутренних процессах информационного обмена», – заявил директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора.

Роман Богомолов поделился информацией о порядке предоставления доступа к CIM-порталу, основных условиях, способах и сроках раскрытия Системным оператором перспективных информационных моделей и подчеркнул высокую востребованность ресурса среди отраслевого сообщества. Суммарно число пользователей CIM-портала на начало апреля превышает 2200 специалистов.

В заключение Роман Богомолов рассказал о перспективных направлениях использования CIM на горизонте 5–10 лет. Среди них – обмен информацией о результатах контрольных замеров параметров электрического режима, устройствах релейной защиты и автоматики, перечнях объектов диспетчеризации, диспетчерских заявках и графиках ремонтов, технических условиях на технологическое присоединение.

На текущий момент одно из направлений будущего использования CIM уже закреплено на нормативном уровне. В соответствии с требованиями законодательства, начиная с 2027 года, Системный оператор будет предоставлять расчетные модели энергосистем для целей перспективного планирования электроэнергетики в формате cimxml.

«Как и любой процесс, использующий технологию CIM, перспективные проекты ее внедрения должны пройти несколько стадий зрелости. На первом этапе должно быть разработано расширение канонической модели информационного обмена и включено в один из стандартов серии ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики». Затем в рамках пилотных проектов необходимо отработать техническую возможность такого обмена и нащупать пути, как реализовать его с минимальными трудозатратами. Наконец после адаптации программного обеспечения можно переходить на новый формат взаимодействия», – подчеркнул Роман Богомолов.

Участники круглого стола обсудили вопросы обеспечения устойчивой работы энергосистемы в ситуации глобального энергоперехода, ключевые направления цифровой трансформации и инновационные технологии управления отраслью в изменяющихся условиях. В мероприятии приняли участие руководители региональных органов власти, представители крупнейших генерирующих, электросетевых и энергосбытовых компаний, а также профильные эксперты.

О Татарстанском международном форуме

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности – ежегодный профессиональный форум по актуальным вопросам развития топливно-энергетического комплекса. Проходит при поддержке министерства энергетики РФ и министерства промышленности и торговли РФ. Среди участников мероприятия – руководители федеральных и региональных органов власти, представители крупнейших энергокомпаний и профильных ассоциаций, ведущие эксперты отрасли.