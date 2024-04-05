В рамках главного мероприятия атомной отрасли, международного Форума «АТОМЭКСПО-2024», АО «РАСУ» (Управляющая компания дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» Госкорпорации «Росатом») и ГК КЭАЗ (Группа компаний «Курский электроаппаратный завод») объявили о подписании стратегического соглашения и намерении создать совместный центр исследований и разработок инновационного электротехнического оборудования.

Работа центра позволит ускорить процесс внедрения последних достижений в части электротехники в жизненный цикл атомной промышленности, повышая тем самым надежность и безопасность на критически значимых объектах. Само сотрудничество станет важной частью программы по импортозамещению и развитию новых продуктов, которые планируется использовать при реализации проектов в России и за рубежом. Одна из важных задач центра - проектирование и производство низковольтного электротехнического оборудования следующего поколения, способного повысить эффективность и конкурентоспособность российских высокотехнологичных продуктов.

«Создание совместного исследовательского центра открывает новые перспективы для инновационного развития и является важным шагом к укреплению научного и технологического лидерства. У КЭАЗ есть хороший задел и сильные компетенции в области создания востребованных рынком электротехнических продуктов, поэтому мы рассчитываем в достаточно сжатые сроки разработать линейки продукции, соответствующей всем необходимым требованиям и запросам заказчиков», – подчеркнул генеральный директор АО "РАСУ" Андрей Бутко.

Председатель совета директоров ГК КЭАЗ, Андрей Канунников, делится своим видением:

— В свете современных вызовов и потребностей рынка, мы объединяем экспертизу КЭАЗ и РАСУ для создания общего исследовательского центра. Интеграция потребностей заказчиков и конечных пользователей позволит нам достичь новых высот в обеспечении технологического суверенитета и создании надежных электротехнических решений для атомной промышленности. Я уверен, что, объединяя отраслевых экспертов, мы вместе сможем создать инновационные продукты и услуги, обеспечивающие безопасность и надежность стратегически важных отраслей и проектов.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация «Росатом» является национальным лидером в производстве электроэнергии (около 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 33 энергоблока в 10 странах. Росатом – единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. В сферу ее деятельности входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы обращения с опасными промышленными отходами. Госкорпорация объединяет более 350 предприятий и организаций, в которых работают свыше 330 тыс. человек.

ГК КЭАЗ - это группа современных, постоянно развивающихся компаний, обладающих ключевыми компетенциями в сфере разработки и производства электротехнических решений до 6300 А, компонентов автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), а также уникальных для России технологий и продуктов, среди которых: полимерно-композитные изделия, электронные компоненты, оснастка и детали высокой сложности.

Предприятия ГК КЭАЗ активно участвуют в государственной программе импортозамещения, инвестируют в научные исследования, эффективную систему производства, испытательные центры и инфраструктуру, внося вклад в технологическую и индустриальную независимость. На данный момент ГК КЭАЗ включает в себя две производственные площадки в Курске и Чебоксарах, четыре научно-исследовательских центра в Курске, Протвино, Санкт-Петербурге и Чебоксарах, а также уникальный сертифицированный испытательный центр.

Такая структура позволяет компании быстро разрабатывать новые продукты и решения, отвечающие требованиям российского рынка, и соответствует стратегическим целям КЭАЗ в области повышения инвестиций в разработки, создания собственных центров НИОК, а также — вывода продуктовых решений, ориентированных на конкретную специфику отрасли.

Сейчас предприятие выпускает более 32 000 наименований продукции для различных отраслей, включая специальные продукты для работы в суровых климатических условиях и кастомизированные решения.