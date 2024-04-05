Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), действующий в Донбассе и Новороссии, будет распространен на территории еще как минимум в трех регионах - Белгородской, Брянской и Курской областях. О подготовке решений для этого сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Мишустин напомнил, что режим СЭЗ действует в четырех новых регионах.

"В то же время соседние регионы, конечно, также нуждаются в дополнительной поддержке, - отметил он. - Чтобы помочь бизнесу, предпринимателям, распространяем в них режим свободной экономической зоны. Это касается Белгородской, Курской и Брянской областей, а также ряда других субъектов".

Правительство, рассказал премьер, рассмотрит два законопроекта, расширяющих СЭЗ на прилегающие к границе территории.

"Предстоит соответствующие корректировки внести в Налоговый кодекс и в законодательство о свободных экономических зонах, чтобы упростить привлечение частных капиталов в промышленность, в логистику, в сферу информационных технологий", - анонсировал Мишустин.

Глава правительства пояснил, что в СЭЗ предприниматели и инвесторы 10 лет после регистрации смогут не платить федеральный налог на прибыль, а также получат скидку по платежам в региональные бюджеты. На три года бизнес в таких зонах (если это поддержат региональные власти) освобождается от земельного налога и платит страховые взносы по пониженным тарифам. Таможенные процедуры в СЭЗ идут по особому правовому режиму.

"Рассчитываем, что принятые решения помогут в первую очередь предпринимателям не только снизить издержки, но и нарастить объемы производства продукции и услуг, создать новые рабочие места и обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах, всем необходимым комплексом товаров и услуг", - заключил премьер-министр.

СЭЗ в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях была установлена летом 2023 года. Во время отчета правительства в Госдуме Мишустин сообщал о планах распространить этот режим также в трех приграничных областях и Республике Крым.