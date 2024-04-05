В Якутии капитально отремонтируют Севастопольскую улицу на участке от улицы Курнатовского до улицы Автострада 50 лет Октября, сообщает RosTender.info.

Учреждение «Главстрой» определит подрядчика по итогам открытого конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 23 апреля. Итоги подведут спустя 3 дня. Объем выделенных средств составит 203,2 млн рублей из бюджета городского округа.

Работы начнутся после заключения муниципального контракта и завершатся к концу ноября 2025 года. Мероприятия охватят 986 метров.